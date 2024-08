El formado en el Cacique y ex capitán albo afirmó que justo tiene un partido programado con el Toulouse en Francia antes del partido de este sábado.

Gabriel Suazo avisa que pedirá permiso para ver el Superclásico: “Le digo al técnico que me saque a los 60”

Colo Colo y Universidad de Chile animarán el Superclásico 196 de fútbol chileno este sábado 10 de agosto en el Estadio Nacional. Mientras los albos buscarán seguir vivos en la lucha por el título, los azules buscarán en su casa afianzarse todavía más en la cima del torneo.

Uno que vivirá de manera especial este encuentro es Gabriel Suazo, quien desde Francia apoyará al club de sus amores a un año y medio de su partida. Sin embargo, el formado en el Cacique y ex capitán albo estará más o menos apurado para poder ver la brega.

Esto lo decimos porque este mismo sábado saldrá a la cancha para jugar con el Toulouse un amistoso de pretemporada ante Valladolid de España. ¿La hora del partido? Pues a las 12:00 de Chile, es decir que poco antes del duelo entre albos y azules.

El propio Gabi Suazo confirmó que ya tiene planeado un permiso especial para ver a su ex club. Así lo dejó en claro en charla con Salir Jugando TV, donde aseguró que “yo juego el último amistoso a las 18:00 en Toulouse. Al técnico le digo a los 60 me saca jaja y me voy a ver el partido”.

“Lo bueno es que mi casa está muy cerca del estadio, así que termino y me voy a ver el partido”, concluyó entre risas.

¿Cuándo es el Superclásico 196 entre Colo Colo y Universidad de Chile?

Albos y azules se verán las caras este sábado 10 de agosto desde las 15:00 horas en el Estadio Nacional. La U viene de triunfar por 1-0 a Deportes Copiapó y marcha puntera del torneo con 36 puntos.

