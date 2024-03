Colo Colo ya conoce su destino en la Copa Libertadores 2024. Luego del sorteo el Cacique dirá presente en el grupo A del certamen, donde compartirán zona con Fluminense de Brasil (campeón vigente del torneo), Cerro Porteño de Paraguay y Alianza Lima de Perú.

Uno que mira con buenos ojos a la suerte que tocó al Cacique es Gonzalo Fierro. El Joven Pistolero confía en la clasificación a octavos de final, aunque para eso espera que el equipo se refuerce.

“Es un grupo entretenido, que se puede ver difícil a la vez por los nombres, pero también se puede ver accesible porque si lo vemos por equipo. Creo que por lo que viene haciendo en Copa Libertadores o por lo que hizo en estas dos fases, es completamente distinto a lo que quizás mostró en el campeonato de esta última fecha. Me gusta y me ilusiona”, afirmó el formado en Colo Colo en charla con RedGol.

A la hora de elegir al rival más fuerte, Fierro no dudó en afirmar que “Fluminense es un equipo fuerte, que realmente marca una diferencia, pero como dije, me ilusiona que Colo Colo pueda hacer una buena Copa Libertadores. En el papel claramente Fluminense es el favorcito. Después Colo Colo tendrá que jugarse la opción con los otros dos equipos restantes”.

“En Copa Libertadores todos los rivales van a ser difíciles, tanto de local o de visita. Ahora Colo Colo creo que en el Monumental no puede perder puntos. En Copa Libertadores si tú sacas los puntos en casa, después quizás de visita te juega un plus de ir a buscar un punto, de tratar de rescatar algo afuera. Pero en casa Colo Colo no puede ceder puntos”, agregó.

Pensando en la clasificación, para Fierro es clave que el Cacique salga a buscar al mercado un jugador para reforzarse: “Me gustaría que pudiera llegar uno o dos jugadores más, así se podría meter quizás un poco más de presión en algunos puestos. Ahora que ya sabemos cuál es el grupo que tiene Colo Colo en esta Copa Libertadores, tomar un poco más de jerarquía. Claramente viendo el grupo y lo que ha hecho el equipo, es muy poco lo que se ha reforzado para lo que viene en Copa Libertadores”.

“En la delantera creo que se tiene que reforzar. Llegó Paiva, quien en estos partidos ha demostrado algo que quizás el hincha colocolino perdió con la llegada de Lezcano. Claramente Lezcano no dio el ancho y el hincha necesitaba un poco de titularidad en delantera. Creo que lo que ha mostrado Paiva en estos partidos es interesante, pero falta gol. Damián ha perdido un poco de titularidad y confianza en estos partidos. Claramente si el equipo se refuerza, tiene que hacerlo en delantera”, concluyó el Joven Pistolero.

El fixture de Colo Colo en la Copa Libertadores 2024:

CC vs. Cerro Porteño, 3 de abril.

Fluminense vs. CC, 10 de abril.

CC vs. Alianza Lima, 24 de abril.

CC vs. Fluminense, 8 de mayo.

Alianza Lima vs. CC, 15 de mayo.

Cerro Porteño vs. CC, 29 de mayo.

