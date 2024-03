Colo Colo ya conoce su destino en la Copa Libertadores 2024. Luego del sorteo el Cacique dirá presente en el grupo A del certamen, donde compartirán zona con Fluminense de Brasil (campeón vigente del torneo), Cerro Porteño de Paraguay y Alianza Lima de Perú.

Uno que debería ser importante en el equipo de Jorge Almirón es Arturo Vidal. El King puso esta Libertadores como uno de sus grandes objetivos en este regreso al Cacique, por lo que espera estar a la altura.

Hugo González, uno de los formadores más importantes del volante, declaró en charla con RedGol que “Vidal será una pieza fundamental, sobre todo en Copa Libertadores. A nivel nacional también lo será, pero a nivel internacional con mayor razón. Esperemos que se recupere pronto y pueda tener una buena preparación, una buena vuelta para estar al 100% y poder entregar todas las capacidades que tiene Arturo”.

Sobre lo que fue el grupo que lo tocó a los albos, González lanzó que “la localidad va a hacer importante para los clubes. Si bien es un grupo que no es tan fuerte, las visitas no serán fáciles. No va a ser fácil, porque es la Copa Libertadores y todos se hacen fuertes”.

“Hay que mentalizarse, prepararse, ver a los rivales, ver cuáles son los puntos fuertes de cada equipo. Y Colo Colo obviamente tiene que estar al 100% y a un nivel importante”, concluyó.

El fixture de Colo Colo en la Copa Libertadores 2024:

CC vs. Cerro Porteño, 3 de abril.

Fluminense vs. CC, 10 de abril.

CC vs. Alianza Lima, 24 de abril.

CC vs. Fluminense, 8 de mayo.

Alianza Lima vs. CC, 15 de mayo.

Cerro Porteño vs. CC, 29 de mayo.

