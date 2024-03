Arturo Vidal reaccionó al sorteo de la Copa Libertadores. El King se celebró el grupo de Colo Colo más allá de tener que enfrentar a duros rivales como Fluminense, que es el actual campeón del torneo.

El King transmitió en vivo el sorteo y fue comentando a cada designación de la Conmebol. Así hasta que se conoció finalmente el grupo del Cacique. Es que tras una larga ceremonia, el Popular quedó ubicado en el grupo A con el actual campeón Fluminense, junto a Cerro Porteño y Alianza Lima.

“No hay ningún grupo de la muerte. Están todos parejos. Así que vamos no más Colo Colo. Es un muy buen sorteo. Me gustó mucho. Los chilenos por historia siempre hacemos partidos buenos contra los más fuertes. Si vamos a dejar una huella, hay que hacerlo con los grandes. El que tenga miedo mejor que no nazca”, confesó Vidal en Twitch.

Luego profundizó en el duelo contra Fluminense, el monarca de la Libertadores. “Douglas Costa y Renato Augusto están en Fluminense, que son amigos míos. Pero vamos no más. Me tengo cualquier fe. Quiero puro jugar la Copa Libertadores con Colo Colo”, sentenció.

Incluso sobre el final hizo hincapié en que los equipos como Cobresal, Palestino y Huachipato tienen chances en esta edición de la Libertadores. “Vamos los equipos chilenos. Este año tenemos que dar la sorpresa. Me gustan los grupos. Hay que pelearla a muerte“, sentenció.

¿Cuándo juega Colo Colo en Copa Libertadores?

Según el fixture, el Cacique inicia en el Monumental ante Cerro Porteño el 3 de abril. Luego debe visitar el 10 del mismo mes a Fluminense.

En la tercera fecha recibe a Alianza Lima el 24 de abril. En mayo nuevamente será local ante Fluminense el 8 de mayo. Las últimas dos fechas serán de visita contra Alianza Lima (15/5) y luego con Cerro Porteño (29/5). Cabe consignar que las fechas pueden cambiar debido a la disposición de la Conmebol.