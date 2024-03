Maximiliano Falcón protagonizó la polémica de la quinta jornada del campeonato nacional. El central de Colo Colo se llenó de críticas por la desafortunada jugada con Dixon Pereira y que terminó con el joven delantero de Coquimbo Unido hospitalizado.

La entrada del “Peluca” generó dividió las aguas en redes sociales. Incluso sus compañeros de labores, como Patricio Rubio, reclamaron por el criterio contra el central albo. Mientras que otros referentes como Jorge Valdivia recalcaron que se le carga la mano al charrúa.

Ante esto, Gonzalo Jara se sumó al debate y metió su versión sobre lo que realizó el polémico jugador del Popular.

“Es una falta innecesaria. Es para amarilla, no para roja. Con la rodilla así no se salta. Pudo saltar de lado, no de frente”, partió diciendo el Bicampeón de América en Pelota Parada.

Pero el ex U de Chile no se quedó ahí y profundizó en sus dichos, dejando entrever que el problema de Falcón va más allá de lo que ocurre dentro de la cancha.

“Falcón no es mala leche. Pero se pasa de revoluciones, como paso en el superclásico. Quizás no está bien de la cabeza. No se fue expulsado (en estas dos últimas fechas) porque es Colo Colo”, aseguró.

¿De quién es responsabilidad?

El debate continuó en el panel del programa de TNT Sports y se aludió el tema de la responsabilidad de Dixon Pereira por ir a disputar un balón con un jugador de mayor envergadura.

Lo que para Jara fue un tema irrelevante en el debate. “Esto pudo haber sido con cualquier jugador, no se dió porque fuese un rival joven”, detalló.

Incluso Jara luego hizo comparación con otra lesión que se reportó en esta fecha del campeonato. “Lo de Falcón fue un rodillazo claro, pero Dixon no tiene responsabilidad. Pero en el caso de la lesión de Sepúlveda en Cobresal, él sí tiene mucha responsabilidad en su lesión por ir a trabar de esa forma con un jugador de frente”, sentenció.