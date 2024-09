El desahogo de Leo Gil tras su gol en medio de las críticas: “Cuando me necesiten quiero dar lo mejor”

Colo Colo logró salir vivo de su complicada visita a Calama en una nueva edición del clásico ante Cobreloa. Los albos fueron más que los loínos y se impusieron por 1-0 gracias al solitario gol de Leonardo Gil, sumando tres puntos clave en la pelea por el título.

El propio volante terminó feliz tras la importante victoria en el desierto, sobre todo porque logró ser importante para el equipo tras alternar en la suplencia varias críticas por parte de los hinchas.

“Un partido difícil que pudimos ganar. Es un clásico. Hacía mucho calor y se sintió la altura, pero el equipo hizo un partido inteligente. Nos llevamos tres puntos que nos mantienen todavía en la pelea”, afirmó Gil en charla con TNT Sports.

En ese sentido, el volante aseguró que “somos un equipo sólido y eso es lo más importante. Han venido jugadores de mucha jerarquía que han potenciado el plantel y tenemos un DT que trabaja muy bien los partidos. Además, tenemos jóvenes que no son tan jóvenes, que tienen varios partidos de experiencia y que son un recambio importante”.

“Hoy el que entra y el que sale debe estar al 100%. Los torneos se ganan con los planteles y nosotros tenemos uno amplio. Por eso estamos peleando en todos los frentes (…) Ojalá que sigamos por esta senda”, agregó.

Para cerrar y consultado sobre lo que han sido estos meses en el equipo, el Colo concluyó que “estoy tranquilo, con mucha paciencia, tratando de enseñarle a los más chicos y cuando sea importante, cuando me necesiten, dar lo mejor. Colo Colo es mi casa, estoy hace cuatro temporadas y me he adaptado muy bien. Puedo cumplir como titular o suplente, pero siempre dando la mejor energía para el grupo”.

Leonardo Gil llegó a 22 goles con la camiseta de Colo Colo. | Foto: Photosport.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El próximo encuentro del Cacique por el torneo será ante Universidad Católica el viernes 13 de septiembre a partir de las 20:00 horas en el Estadio Monumental.

Previo a este encuentro los albos verán acción por la Copa Chile, enfrentando por la ida de la final de la zona centro sur a Magallanes el sábado 7 de septiembre a las 15:00 horas en el Estadio Fiscal de Talca.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.