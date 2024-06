El ex delantero del Cacique lamentó la derrota ante Deportes Copiapó e hizo un feroz análisis de lo ocurrido en el Monumental.

Patricio Yáñez golpea la mesa con la pelea de Almirón y Palacios y critica a Colo Colo: "No se baja del avión"

Colo Colo sufrió un feo revés y pierde terreno en el Campeonato Nacional, porque se inclinó por 1-0 ante Deportes Copiapó en el estadio Monumental.

Los albos no pudieron nunca sacarse de encima el gol que les hizo Felipe Reynero, quien de paso sumó su séptima conquista contra el Cacique.

El nivel mostrado por Colo Colo fue bajo y aquello fue analizado por Patricio Yáñez, quien además habló del fuerte cruce entre Jorge Almirón y Carlos Palacios.

La opinión de Pato Yáñez

El ex puntero derecho en su palestra de radio Agricultura aprobó el reto de Almirón a Palacios, y aprovechó de analizar el momento que vive la Joya.

“Estuvo bien el hombre, corrigiendo a un chico que nos mostró en cuatro días la mejor y la peor versión. El Palacios de la Libertadores con overol y el Palacios de ayer que quería hacer lo mínimo”, comentó.

Jorge Almirón y Carlos Palacios tuvieron problemas.

Luego, habló del nivel del Cacique: “este equipo de Colo Colo no se baja del avión, no se baja de la celebración, no se baja de estar en octavos de final de la Copa Libertadores y ayer (domingo) se notaba, un equipo discutiéndole al árbitro permanentemente, le molestaban los roces”.

“Es como que le faltaron dos o tres días para jugar un partido, no pudo con Copiapó, Colo Colo se enredó con Colo Colo… Un equipo que todavía estaba en Paraguay, nunca se metió en el partido, esto suele pasar. Basta ver los festejos, que al verlos uno piensa que pasó a la final de la Copa y solo fue a octavos, que es piso”, cerró Patricio Yáñez.

