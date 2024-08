En un partido muy malo como fue el Superclásico 196 en el Estadio Nacional, donde Universidad de Chile y Colo Colo no se hicieron daño, salieron a la palestra el desempeño de algunos futbolistas que estuvieron muy lejos de su nivel.

Por el lado del Cacique quien más comentarios negativos tuvo fue el delantero Carlos Palacios, que justo en medio de informaciones desde Argentina que señalan el nuevo interés de Boca Juniors en firmarlo, se le olvidó jugar al fútbol y eso a muchos dentro de la institución les hierve.

Tal es el caso del ex defensor Leonel Herrera, finalista en Copa Libertadores 1973 con Colo Colo, que a la hora de analizar el desempeño de La Joya a los micrófonos de RedGol, fue enfático en detallar qué fue lo que le faltó para lucirse ante los azules.

“A Palacios le falta personalidad. Por eso no rinde este cabro, porque con las condiciones que tiene, perfectamente puede estar en un equipo grande de fuera del país, pero fue y no duró nada y volvió. Un jugador con aspiraciones lo que más deseas es ir al extranjero y no venirte más, para después solo a disfrutar”, aseguró Chuflinga.

Carlos Palacios, el jugador más bajo del Superclásico 196 en Colo Colo (Photosport)

Duras críticas en Colo Colo hacia nivel de Palacios

En la misma línea que el otrora central se mostró el exdelantero José Luis Álvarez, quien respondió a nuestro medio por la situación del atacante y manifestó que ya no es casualidad que en juegos claves para los albos, se muestre intrascendente.

“Creo que a Palacios algo le pasa en la cabeza. Llegó a Colo Colo y en los partidos sin trascendencia anda bien, pero en los importantes cuando tenemos que tener una persona que tome el medio, que dé pases entre líneas y él no lo hace, nos falta un Matías Fernández, un Valdivia”, sentencia el Pelé.

¿Cuáles son sus números en este 2024?

Entre torneos nacionales y Copa Libertadores por Colo Colo, Carlos Palacios acumula un total de 2.290 minutos en cancha durante 29 compromisos, en los cuales registra ocho goles y siete asistencias, además de recibir cuatro tarjetas amarillas.

