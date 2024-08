El ex delantero de Estudiantes de La Plata tuvo su estreno con la camiseta del Cacique y no fue bien evaluado por el ídolo de Colo Colo.

Superclásico de pocas luces y de muchos debuts. Mauricio Isla y Charles Aránguiz hicieron sus primeros minutos con Colo Colo y Universidad de Chile, respectivamente. El desempeño tibio de ambas escuadras, no pasó por ellos.

Sin embargo, hubo otro que también sumó sus primeros minutos, pero sobre quien los flashes y las cámaras no se centraron tanto. Se trata de Javier Correa, ex delantero de Estudiantes de la Plata, que hizo su debut por Colo Colo.

Entró a los 60′ por Marcos Bolados y se ganó una cartulina amarilla a los 67′. No obstante, su desempeño no estuvo a la altura de las expectativas que había generado con su llegada.

Algunos quedaron sorprendidos con el bajo rendimiento de Correa. Hay que destacar que, de todas formas, el delantero lleva más de un mes lesionado y que no siempre es fácil llegar tras esos períodos de estancamiento.

¿Qué dijo el Coca Mendoza sobre el desempeño del delantero de Colo Colo?

Gabriel Mendoza es una de las voces con autoridad en la órbita alba. El ex jugador de Colo Colo analizó el Superclásico y, además de, entre bostezos, caracterizar el partido, enfatizó en la presencia de los representantes de la Generación Dorada.

“Fue un clásico desabrido. El ambiente estaba espectacular. La presión la tenía la U. Lo más icónico del clásico, fueron los históricos. Díaz, Vidal, Isla. Los vi bien”, comentó el Coca, quien salvó a los Cuatro Fantásticos del Superclásico aburrido.

Llevan cuatro días entrenando. Vidal viene saliendo de un desgarro. Tres semanas y ya está jugando. Isla lleva cuatro días entrenando. Por otro lado, todos sabemos lo que Marcelo (Díaz) le da al archirrival, y la llegada de Charles, en el segundo tiempo se vio bastante bien. Uno no entiende como los demás, estando bien, no se impregnan y tratan de hacer un clásico atractivo”, señaló, tirándole, finalmente, las orejas al delantero argentino y ex Pincharrata.

“¿Entró Correa? Llegó, se desgarró y estuvo un mes fuera. Ahora le toca otra tarea titánica el martes contra Junior. Esperemos hacer valer la localía en el Monumental, porque sino se nos viene la noche”, cerró.