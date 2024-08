Un duelo bastante especial vivió el portero Fernando De Paul, quien tuvo que enfrentar con Colo Colo a su antiguo club, Universidad de Chile, en una nueva edición del Superclásico.

El portero fue recibido con insultos en el Estadio Nacional, donde los hinchas bullangueros no le perdonan el cambiarse al archirrival, algo que se lo hicieron saber en todo momento.

Si bien durante el partido no tuvo grandes intervenciones, el arquero se había preparado para este momento con el cara a cara con los hinchas de la U, en algo que relató después del partido.

Eso sí, también lanzó una crítica a las redes sociales y los medios de comunicación por crear un ambiente hostil para los jugadores, aunque dice no tener nada en contra de los azules.

Fernando De Paul estuvo en contra de U de Chile en el Superclásico. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

De Paul contra los hinchas de la U

Fue luego del empate sin goles en el Superclásico que Fernando De Paul quiso expresar su molestia por lo vivido con los hinchas de la U en el Estadio Nacional, aunque venía preparado mentalmente.

“Lo normal. Obviamente cuando uno, sabía que podía recibir insultos porque los jugadores, generalmente, estamos expuestos a todo eso. Suele pasar y tenemos que aceptar que es así. Pero yo creo también que se genera ese morbo del pasado mío también por el tema de las redes sociales y los medios de comunicación, que también incentivan un poco a eso”, comentó.

Por lo mismo, aseguró que sabía a lo que venía, pero que también nunca iba hacer algún gesto en contra de los azules, porque no era su forma de encarar la vida ni su carrera profesional.

“Yo la verdad que con la gente de la U tengo muchos amigos, tengo gente conocida y en la calle me han tratado siempre muy bien, no tengo por qué tirarle mala a la gente de la U para ganarme la aprobación de la gente de Colo Colo. No es mi estilo, así que normal, lo considero normal”, detalló.

