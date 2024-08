El ídolo de Colo Colo cuestionó que el DT albo hiciera debutar desde el arranque a Mauricio Isla y que sacara de la citación a Guillermo Paiva. “Al no llevarlo al banco le quita confianza para la Libertadores”, afirmó el ex atacante por la marginación del paraguayo.

Colo Colo y Universidad de Chile jugaron un pobre Superclásico 196 en Estadio Nacional. Albos y azules no lograron romper el cero y terminaron repartiendo puntos en un encuentro que difícilmente ingrese en los libros de historia.

Por parte del Cacique se destacó el debut de Mauricio Isla y Javier Correa en el equipo. Además, Jorge Almirón tomó la dura determinación de dejar fuera de la banca de suplentes a Guillermo Paiva, atacante bastante cuestionado por sus últimos partidos.

Uno que salió a cuestionar esta postura del DT albo fue Esteban Paredes, quien como comentarista en el Reacts de TNT Sports afirmó que “Isla llegó hace una semana. Entrenó con el equipo cuatro o cinco días. Es difícil adaptarse, aunque sea un jugador grande, al esquema de un equipo. Él tiene que seguir entrenando, no es lo mismo entrenarse en un gimnasio o en una cancha solo que en un equipo”.

“Me parece que Almirón cometió un error. Si bien es un jugador de selección, que ha estado en muchos equipos grandes en Europa, (Almirón) pecó en esa falencia del Huaso, que para mí no estaba a un 100 por ciento”, agregó.

Además, el ex delantero criticó el haber dejado a Paiva fuera de la nómina, señalando que “no me gustó para nada. Creo que le quitó más confianza a Paiva al no ponerlo en el banco, venía de perderse un penal, hacer un autogol. Al no llevarlo al banco le quita confianza para la Libertadores”.

“No fue un partido a la altura de lo que debe ser un Superclásico. Vi muchas falencias en ambos equipos, empezó bien la U, después lo equiparó Colo Colo, en el segundo tiempo había un temor a atacar”, concluyó.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El próximo partido del Cacique será por la Copa Libertadores ante Junior de Barranquilla el martes 13 de agosto (20:30 horas) en el Estadio Monumental. Posterior a esto recibirá por el torneo en Pedrero a Coquimbo Unido el viernes 16 (19:00 horas).

