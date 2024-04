Colo Colo celebra 99 años de historia este 19 de abril. Pero a su vez, en medio de los festejos, ya comienzan a prepara lo que será el centenario en 2025.

El primer gran anuncio es la remodelación del estadio Monumental, y que comenzará en 2025. El proyecto tiene contemplado un presupuesto de 100 millones de dólares y terminaría en 2026.

Por lo mismo, para el centenario quieren tirar la casa por la ventana y contar con todos los históricos protagonistas que han hecho grande la historia de Colo Colo. Para ello, Daniel Morón confirmó que ya inició los contactos con Mirko Jozic para que vuelva a asistir al Monumental.

El histórico entrenador está en Croacia y ha sido bien reacio a todo tipo de homenajes. Incluso, en los últimos días su hija, Lana Tonci, reclamó contra Colo Colo por regalar millonarios autos en medio de la crisis deportiva que enfrenta el equipo.

La invitación a Mirko

Sin embargo, el director deportivo ya entregó la invitación y prometió no bajar los brazos hasta tener vuelta al ganador de la Copa Libertadores.

“He hablado hace cinco días con Mirko Jozic para invitarlo para que nos acompañe el próximo año en el centenario. Con toda su sabiduría me comentó que ya tiene 85 años y que no podía asegurar su presencia, pero que sin duda le encantaría”, indicó Morón esta jornada.

De esta forma Jozic sería parte de una selecta lista de invitados de privilegio para el centenario. Por lo que se sumarán más nombres para celebrar el histórico hito del Cacique.