La jornada de este viernes quedó marcada en Colo Colo por una nueva junta de directorio de Blanco y Negro. En la cita dirigencia alba tiró las primeras líneas de lo que será el 2024, donde se llegó al acuerdo de ir a la carga por Carlos Palacios y de apuntar a algunas renovaciones en el plantel.

Sin embargo, hay quienes quieren un poco más, un proyecto a largo plazo que haga crecer al Cacique. En ese grupo está desde hace mucho tiempo Marcelo Pablo Barticciotto, quien ha sido uno de los críticos más duros de la concesionaria.

Por lo mismo Barti, en su calidad de comentarista en ESPN, entró en una fuerte discusión con Dante Poli en el panel de ESPNF90. Mientras uno criticaba la falta de ambición de la dirigencia alba, otro apunta a su manejo responsable de las finanzas.

Barticciotto: ¿Cuál debería ser el proyecto deportivo de Blanco y Negro para el 2024? Invertir poco, lo menos posible, como lo ha hecho siempre.

Poli: Invertir responsablemente, eso me gustaría escuchar.

B: ¿Para ser un desastre?

P: No, para ser un desastre no. Contrataron un buen entrenador como Quinteros, que ha hecho un muy buen proceso, más allá de las derrotas de este año.

B: Internacionalmente fue un fenómeno.

Ahí intervino también Diego Rivarola, ex emblema de Universidad de Chile, quien afirmó que “sigues fomentado a mediocridad. No son serios, son cómodos. Que se vayan y que dejen entrar a la gente que quiere invertir en el club. Quieres que todos sean mediocres, que nadie se escape”.

P: No, está con una administración que intenta ser lo más responsable posible, más que en administraciones anteriores. No sé equivoquen, yo fomento la seriedad, no que se invierta plata que no existe.

“Colo Colo no ha crecido en nada con ByN”

B: ¿Sabes lo que pasa Dante? Decime… ¿En qué creció Colo Colo desde que está Blanco y Negro? Pongamos los puntos. ¿Es un equipo con más jerarquía que antes? No. ¿Es un equipo con más infraestructura que antes? No.

P: Es que no lo van a tener, porque las diferencias afuera son abismales. No se puede competir.

B: Bueno, entonces que se vayan. Que dejen entrar a gente que haga crecer al club.

P: No, que invierta en divisiones inferiores y que hagan un trabajo serio. Pero que no quieran contratar a un tipo de diez millones dólares.

B: No, pero eso es otra cosa. Diez millones no, pero de tres o de cuatro podrían. Colo Colo no ha crecido en nada con Blanco y Negro. En nada.

El próximo duelo del Cacique será ante Everton este domingo 6 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Sausalito bajo el arbitraje de José Cabero. Los albos de momento marchan en el quinto lugar con 30 unidades, a seis del líder Cobresal, pero con un encuentro todavía pendiente.