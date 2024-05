Colo Colo se juega en Perú esta noche la primera de verdaderas dos finales en la Copa Libertadores 2024. El Cacique visitará a Alianza Lima, encuentro debe ganar sí o sí para mantener viva su aspiración de clasificar a los octavos de final de la cita continental.

De cara a este partido Jorge Almirón ya tiene definida su formación, volviendo al esquema de 4-3-3 y dejando un gran damnificado en el once titular: Vicente Pizarro.

El volante otra vez tendrá que comer banca por decisión técnica, algo que fue abordado por Marcelo Barticciotto en su calidad de comentarista en Radio Cooperativa.

El ídolo albo declaró que “no es la primera vez y, más allá que sea frustrante, el Vicho va a tener que seguir metiéndole para tratar de imponerse. Yo sé que no es fácil para los futbolistas, porque supuestamente si lo estás haciendo bien…”.

“A él le queda la sensación positiva de saber que no depende él. Ha hecho todo lo posible para jugar de titular y al final depende del técnico”, aseguró.

Para cerrar, Barti lanzó que “hay jugadores que de repente no juegan porque devuelven la camiseta, a él no le ha pasado. Él no juega porque el técnico considera que está otro mejor que él, supuestamente”.

¿A qué hora se juega el Colo Colo vs Alianza Lima?

Albos y aliancistas se verán las caras hoy miércoles 15 de mayo a partir de las 20:00 (hora de Chile) en el Estadio Alejandro Villanueva de Perú. Este partido será válido por la fecha 5 del Grupo A de la Copa Libertadores 2024.

Así va el Cacique en el Grupo A de la Copa Libertadores 2024

