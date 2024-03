Colo Colo no se quedará de brazos cruzados ante el fallo de la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP, donde se cambió el castigo a 12 mil personas por el cierre de tres localidades del Estadio Monumental en cinco partidos. La dirigencia alba comunicó que irá al TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo).

Alfredo Stöhwing, presidente de Blanco y Negro, confirmó la decisión después de una junta del directorio. “(En la reunión) analizamos la apelación que vamos a hacer al TAS sobre el fallo de la Segunda Sala, que nos prohíbe vender entradas para los próximos cinco partidos en tres partes del estadio”, dijo.

“En Chile, es primera vez creo que una situación de esta naturaleza será apelada al TAS. Nosotros estamos muy disconformes con estos criterios de restringir el público, que son contrarios al espíritu que tiene el fútbol. Por eso decidimos recurrir allá”, contó el timonel del Cacique.

Por qué Colo Colo acudirá al TAS

En la reunión además se fijó una fecha para evaluar las renovaciones de fin de año y se conoció la renuncia de Eduardo Loyola (bloque Mosa), lo que obligará a elecciones presidenciales en abril. Retomando el tema del TAS, Stöhwing explicó qué los llevó a llegar a dicha instancia.

“Llevamos bastante tiempo exponiendo que no nos parece esta fórmula de castigo, que no tiene ningún objeto, que se lleva aplicando muchos años y no soluciona nada. En este caso, es muy irritante porque está basada en un partido que no organizamos, que es la Supercopa, organizada por la ANFP”, dijo.

“No hay un conocimiento de la realidad distinta del país en materia de seguridad y creo que hay que hacer cambios respecto de eso. No se nos ha escuchado y tenemos que recurrir a todas las instancias. Una de ellas es apelar al TAS. Por eso decidimos hacerlo”, sentenció.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.