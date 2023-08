Coquimbo Unido complicó más de la cuenta a Colo Colo en el empate 2-2 por el Campeonato Nacional, en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, porque los albos se mostraron frágiles en la última línea.

Algo que, un ex jugador como Gabriel Mendoza, agradeció al entrenador pirata, Fernando Díaz, por, por ejemplo, sacar del partido a Rodrigo Holgado, que era la mayor amenaza de gol para los locales.

Agradecimiento

En todo de broma, pero además destacando las cualidades del plantel de Coquimbo Unido, el campeón de la Copa Libertadores en 1991 deja en claro los suspiros que tuvo en el segundo tiempo, en conversación con Redgol, cuando los piratas vencían por 2-1.

“Dije y pensé Gracias Nano Díaz… Pienso que él quiso asegurar el triunfo con esos cambios, que lamentablemente vino un gol de otra factura del Torta Opazo con ese zurdazo al ángulo. Pero cuando los sacó dije gracias, porque Holgado nos tenía complicados en la defensa”, comentó Mendoza

Más allá de esto, cree que el nivel de los equipos fue bueno en la cancha, lo que demuestra que ambos tienen esa ambición de pelear por el campeonato.

“Lejos ha sido uno de los mejores partidos del torneo, tanto por lo que hizo Coquimbo como Colo Colo. Además, por la intensidad, el ambiente que fue maravilloso, el buen juego mostrado y el nivel de goles que hubo también”, precisó.

Para muchos el empate fue perder puntos y alejarse de Cobresal, pero el Caca saca la calculadora para explicar que hay que tener ojo con los puntos que puede sumar el albo para poner todo al rojo vivo.

“Creo que no es que se le escapen dos puntos a Colo Colo. Pudo ser para los dos equipos, sobre todo en el final, los últimos minutos tanto Colo Colo como Coquimbo se pudieron llevar el triunfo. Y no se nos escapa tanto Cobresal porque llegamos a 34, Cobresal tiene 42 y nosotros tenemos un partido menos, que ahí sí o sí tenemos que ganar, y después tenemos que jugar contra ellos. No es que se nos escapen tanto, es un muy buen punto para Colo Colo”, finalizó.

¿Cuál es el próximo partido de Colo Colo?

Tras el empate 2-2 de Colo Colo contra Coquimbo Unido, el Cacique enfrentará este miércoles 16 y domingo 20 de agosto a Universidad Católica, clásico a ida y vuelta por la final regional de la Zona Centro Norte de Copa Chile.

¿Cuántos puntos separan a Colo Colo de Cobresal en la tabla de posiciones?

El empate de Colo Colo por 2-2 ante Coquimbo Unido, dejó al Cacique con 34 puntos en la tabla de posiciones, ocho menos de los que suma Cobresal, el gran líder. Eso sí, el plantel de Gustavo Quinteros tiene un duelo pendiente ante Deportes Copiapó que lo puede acercar.