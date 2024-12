Claudio Bravo es uno de los arqueros que Colo Colo tiene apuntado para materializar el fichaje de quien tome el testimonio de Brayan Cortés. Sabido es que el Indio no continuará en la institución, aunque tampoco fichará en el Club León de México.

Por el momento, una de las preocupaciones prioritarias de la gerencia deportiva de Blanco y Negro es amarrar al golero. A cuatro meses de haberse alejado de la actividad, Bravo para no extrañarla. “Tengo la satisfacción de tener el tiempo a mi favor. Sentir esa libertad que nunca tuve, de hacer lo que quiera“, expuso en una conversación con la revista Velvet.

“Lo que más echo de menos son las personas, las conversaciones con los utileros, con la gente que mantiene las canchas”, expuso el meta, que tuvo una laureadísima trayectoria: además del Cacique, jugó para la Real Sociedad, el Barcelona y el Betis de España. También en el Manchester City de Inglaterra.

Claudio Bravo en acción durante la Copa América 2024 en el empate contra Perú. (Jonathan Duenas/Mexsport/Photosport).

Por cierto, más de algún albo quedó tiritón por las palabras del legendario golero bicampeón de América en torno a los acercamientos con el club que lo formó. “Si fuera cierto, habrían existido conversaciones. Alguna reunión con alguien de los clubes, pero no hubo absolutamente nada”, sentenció el oriundo de Viluco.

“A los 10 años me inicié en esto. Siempre me tomé el fútbol como un tema laboral en el que dejé las emociones de lado. Sólo me las guardaba para mi entorno. Perder un partido no me preocupaba, sí que a un hijo le fuera mal en el colegio“, expuso Claudio Bravo.

Bravo vuelve a decir que no está nada cerca su fichaje por Colo Colo

Claudio Bravo nunca ha cerrado la puerta de Colo Colo de manera tajante, pero insistió en que su fichaje no está cerca de cerrarse. Ni mucho menos. Pero no fue lo único de lo que habló con la revista Velvet. También le consultaron por la situación de Jorge Valdivia.

El enganche devenido en comentarista deportivo está en prisión preventiva, pues afronta dos denuncias por violación. “Me genera tristeza. Con Jorge nos conocemos desde los 10 años, crecimos juntos en el deporte, en la vida. Conozco a sus padres, su entorno”, expuso Bravo.

Claudio Bravo en acción por la Roja en un amistoso ante Paraguay. (Andrés Piña/Photosport).

“Ver en esa situación alguien con quien compartiste muchas cosas dentro del fútbol me entristece. Ya no está en nuestras manos poder contribuir en esta situación compleja”, zanjó el otrora arquero, quien de todas maneras mantiene abiertas las puertas del estadio Monumental. Pero, al menos por ahora, le dice no al regreso a Pedrero.