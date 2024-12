El 27 de agosto del presente año, Claudio Bravo comunicó públicamente su retiro de las canchas a los 41 años de edad, y lo hizo sin poder culminar su carrera en el club que lo vio nacer y le lanzó al estrellato, Colo Colo.

Casi cuatro meses después, y con el oriundo de Viluco desvinculado totalmente de la actividad, ante la decisión de Brayan Cortés de dejar la institución para partir al extranjero, su nombre suena con fuerza para que sea el arquero del centenario del club.

Un deseo de la dirigencia de Blanco y Negro que ya cuenta con la aprobación del técnico Jorge Almirón, y que va en aumento tras las últimas palabras de Bravo en las que dice que “Colo Colo es mi vida. Todo lo que tengo y he construido nació desde ahí”.

Formador de Bravo lanza advertencia a Colo Colo

A raíz de todo lo anterior, RedGol conversó con el hombre que más conoce al bicampeón de América, como es su formador Julio Rodríguez, quien ante la inquietud de si saldrá del retiro para volver a ponerse los guantes en el Cacique, su respuesta da señales.

“Lo primero que tenemos que ver acá es que Claudio está retirado. Él tiene tanto cariño y apego a Colo Colo que yo estoy seguro de que si lo llaman para motivarlo y que vuelva a jugar, él lo pensaría y me atrevería a decir que, en una de esas lo hace“, afirmó el profesional.

Por ello, Rodríguez advierte que “si el club tiene algún interés en conversar con él, en el fondo les dijo ok, estoy dispuesto a que hablemos. Pero siempre y cuando tengan el interés. Ahora, si no lo tiene, yo creo que también no sería malo que lo llamen y le digan que no quieren que vuelva, pero la situación está ahí en el aire”.

“Pero Claudio Bravo está dando algunas señales de que en una de esas hace el esfuerzo, y claro. Es que Colo Colo, es su vida, es su todo”, sentencia el hombre que lo lanzó al estrellato como uno de los mejores arqueros del mundo.

Los números de Bravo en el Cacique

Desde su estreno oficial con la camiseta alba en el 2003, hasta su partida definitiva rumbo a Europa, a mediados del 2006, el bicampeón de América disputó un total 133 encuentros, donde además ganó dos títulos: Clausura 2002 (sin sumar minutos) y Apertura 2006.