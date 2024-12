El potencial arribo del ex capitán de la selección chilena al Cacique genera conflicto y aseguran que el King es el más molesto.

Semana clave en Colo Colo. Este miércoles se realiza una reunión de directorio de Blanco y Negro, donde pueden quedar definidos los primeros fichajes del campeón chileno para 2025.

Uno de los puestos que debe reforzar el Cacique es el de arquero, porque tras la salida de Brayan Cortés tiene que un nuevo meta para competirle el puesto a Fernando de Paul.

Uno de los favoritos del presidente de ByN, Aníbal Mosa, es el retirado ex portero de la selección chilena Claudio Bravo, con quien ya están negociando.

Crisis en Colo Colo por posible fichaje de Claudio Bravo

El posible regreso a las canchas de Bravo divide las aguas en el directorio de ByN, porque el bloque de Mosa lo quiere y el de Leonidas Vidal no. Otra vez será clave el punto de vista de los dos votos del Club Social y Deportivo Colo Colo.

Un fuente de la mesa directiva de la concesionaria habló con El Mercurio, y dijo derechamente que Arturo Vidal no está de acuerdo con la llegada de Claudio Bravo.

“No me extraña que insista con Bravo, porque quiere lucirse. Pero es una medida bien riesgosa, por el impacto que tendría en el camarín, porque lógicamente no creo que Arturo Vidal esté contento con esto… No lo traería, muy arriesgado”, dijo la fuente al citado medio.

Claudio Bravo podría volver a Colo Colo.

“Un mal camarín, aunque haya buenos jugadores, no tiene buen futuro. No imagino a Vidal feliz con Bravo ahí dentro“, agregó.

Pero eso no es todo, en la misma crónica indicaron que en el estadio Monumental se escucha un rumor que causa impacto: “Si llega Bravo, Arturo se va”.

La pelota la tiene ByN. Este miércoles es clave…