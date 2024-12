Meteórica ha sido la carrera de Jordhy Thompson en los últimos dos años. Desde su explosivo despegue en Colo Colo hasta su polémica salida por motivos extrafutbolísticos que le llevaron hasta Rusia, donde actualmente suma pocos minutos en el Orenburg.

A esto debemos sumar, sí o sí, los múltiples conflictos de los que es protagonista, principalmente por su relación con Camila Sepúlveda. Todo esto nos hace olvidar, por momentos, que el delantero está en busca de un renacer futbolístico en Europa.

Sin embargo, hay algo que afecta en demasía a Thompson y que parece estar clavado como una espina en su corazón. Así lo reconoció en entrevista con Bolavip, donde dejó en claro que su amor por Colo Colo es tan grande que se mostró dispuesto a regresar.

La sincera confesión de Jordhy Thompson sobre Colo Colo

Sobre el último título que conquistó el Cacique de la mano de Jorge Almirón, el antofagastino señaló que “a Colo Colo siempre lo veo. Siempre lo veo. Es un excelente equipo, salieron campeones y la verdad muy merecido“.

Al preguntarle a Jordhy si le gustaría regresar al Cacique, reconoció que “me gustaría. Siempre he dicho que le debo algo a Colo Colo por todo lo que pasó. Si bien venía jugando, hice goles, jugaba bien, pero sí por todo lo que pasó, todas las circunstancias que pasaron, no le pude dar mucho más a Colo Colo”.

Y no quedó allí, pues el zurdo de 20 años agregó que “siempre he dicho que me gustaría volver para poder darle todo lo que me dio Colo Colo. Yo nací ahí, me crie ahí, me gustaría volver a obviamente, pero eso ya no depende de mí“.

Jordhy Thompson actualmente juega en Orenburg de Rusia (Imago)

Los números del antofagastino en Rusia

Jordhy Thompson cumplió su primer año como jugador del Orenburg de la Premier League Rusa, donde disputó hasta el momento un total de 1.065 minutos en cancha durante 24 encuentros, con un registro de dos goles y dos asistencias. Tiene contrato hasta junio de 2027.