Jordhy Thompson, el jugador del FC Oremburgo de la Liga Premier de Rusia y que ha estado en el ojo de la polémica recientemente, compartió una alegre noticia con sus seguidores en redes sociales en donde reveló un increíble logro personal.

El ex extremo de Colo-Colo reveló en Instagram que compró su primer hogar, realizando un tour por la vivienda y, además, refiriéndose a la controversia que protagonizó con su ex pareja Camila Sepúlveda, quien lo acusó de no querer reconocer la paternidad del bebé que espera.

Jordhy Thompson muestra su primer hogar

En la publicación, el deportista escribió: “Un sueño cumplido, mi primera casa a los 20 años. Estoy muy feliz de lograr este sueño, me ha tocado una vida difícil, pero no dejo de luchar por todo lo que quiero”, comenzó señalando.

Para luego confirmar que se convertirá en padre. “Hoy tengo una casa para mí, para mi familia y para mi hij@ que viene en camino, si dios quiere. Agradezco a todas las personas que han estado siempre conmigo por lo personal no por lo material, un abrazo a todos”.

Revisa el registro a continuación

La polémica entre Jordhy y Camila

Hace algunos días, el jugador nacional compartió un registro en sus redes sociales en donde señalaba: “Gente, ¿por qué dicen que yo voy a tener un hijo?, qué están hablando, qué les pasa, no hablen hue…. Yo voy a hacer mi vida tranquila gente, no le debo plata a nadie, estoy tranquilo”.

Esto generó una rápida respuesta de Camila Sepúlveda, quien le respondió en redes sociales: “No estoy funando a nadie, pero si me van a estar hablando a través de live, de las que después se arrepienten y negando a un hijo solo por un enojo, eso no lo permitiré, así que cierra tu boca y deja de andar pa la tele”.

Asimismo, en conversación con el medio Infama, Camila acusó al jugador de infidelidad y de estar esperando un bebé con otra mujer. “Me vine apenas de me enteré de que Jordhy había dejado embarazada a una rusa allá. Llevaba harto tiempo siéndome infiel con ella. Apenas pillé eso, agarré mis maletas, mi hijo y nos devolvimos al tiro”.