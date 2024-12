Una nueva polémica acaba de comenzar entre Jordhy Thompson y Camila Sepúlveda, luego de la joven arremetió contra el futbolista de FC Orenburg acusándolo de negar su paternidad y además, lo acusa de infidelidad y de tener una nueva pareja, quien también, según su relato, estaría embarazada.

Todo comenzó cuando el deportista encendió las alarmas al publicar imágenes de una ecografía, dando a entender que se convertiría en padre. Luego, realizó un live en Instagram en donde señaló: “Gente, ¿por qué dicen que yo voy a tener un hijo?, qué están hablando, qué les pasa, no hablen hue…. Yo voy a hacer mi vida tranquila gente, no le debo plata a nadie, estoy tranquilo”.

“Entonces no digan cosas que no son, por favor”, declaró a través de sus redes. Lo que generó una rápida respuesta de Sepúlveda. “No estoy funando a nadie, pero si me van a estar hablando a través de live, de las que después se arrepienten y negando a un hijo sólo por un enojo eso no lo permitiré, así que cierra tu boca y deja de andar pa la tele”.

Ex pareja acusa a Jordhy Thompson de infidelidad

Pero lejos de acabar, la polémica siguió encendiéndose luego de que la joven, en conversación con el medio Infama, acusó al deportista de infidelidad y de estar esperando un hijo con otra mujer.

Al ser consultada sobre la situación, señaló que el futbolista reaccionó así por una discusión entre ambos. “Ya es problema de él, jamás rogaré amor por mis hijos”, agregando que no hay posibilidades de reconciliación. “Para mí ya no hay perdón, con los bebés no se juega”.

Asimismo, señala que su regreso a Chile se debe a que descubrió una infidelidad del jugador de FC Orenburg. “Me vine apenas de me enteré de que Jordhy había dejado embarazada a una rusa allá. Llevaba harto tiempo siéndome infiel con ella. Apenas pillé eso, agarré mis maletas, mi hijo y nos devolvimos al tiro”.

“Tengo 8 semanas de embarazo y la otra niña casi 7 semanas”, mencionando que encontró las pruebas en el teléfono de él. “Conversaciones donde ella le mandaba todo, exámenes y eco”.

Revisa el registro a continuación