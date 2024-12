"No hablen hue...": Jordhy Thompson desmiente paternidad y su pareja le responde con todo

Una nueva polémica se desató el fin de semana cuando Camila Sepúlveda, la pareja de Jordhy Thompson, publicó unas historias en Instagram arremetiendo contra el futbolista de FC Orenburg acusándolo de negar su paternidad.

Esto luego de que el futbolista realizó un comentado live en redes sociales en donde se refiere a su futuro y a la posibilidad de ser padre.

Recordemos que el ex jugador de Colo-Colo compartió hace algunos días una postal de una ecografía dando entender que estaba esperado un bebé junto a Camila.

¿Jordhy Thompson será padre? El live que desató el conflicto con su pareja

A través de un live, el jugador respondió preguntas de sus seguidores desde un auto, señalando: “Gente, ¿por qué dicen que yo voy a tener un hijo?, qué están hablando, qué les pasa, no hablen hue…. Yo voy a hacer mi vida tranquila gente, no le debo plata a nadie, estoy tranquilo”.

“Entonces no digan cosas que no son, por favor”, declaró a través de sus redes.

La respuesta de Camila Sepúlveda

Como era de esperarse, esto generó la rápida respuesta de Sepúlveda, que se lanzó con todo contra el deportista a través de sus redes sociales, señalando que está renegando del hijo que esperan producto de un enojo.

“No estoy funando a nadie, pero si me van a estar hablando a través de live (transmisión en vivo), de las que después se arrepienten y negando a un hijo sólo por un enojo eso no lo permitiré, así que cierra tu boca y deja de andar pa la tele”, comenzó señalando.

Para luego agregar: “Y ahora niega al hijo jajajaja que él mismo quiso hacerlo público jajajaja empezó la película de nuevo. Ojo que tú partiste con tus shows de tus lives para variar como estay poco picado”, escribió.

