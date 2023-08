El pobre arbitraje de Francisco Gilabert en la ida de Colo Colo y Universidad Católica por Copa Chile terminó costándole caro, ya que la Comisión Arbitral determinó no considerarlo para los próximos partidos del fútbol chileno. Así, no pitará ninguna de las revanchas de este fin de semana.

Quien sí impartirá justicia será José Cabero, designado como el juez principal para el partido de vuelta entre albos y cruzados. El réferi estará acompañado de Alejandro Molina y Carlos Poblete como sus asistentes, y de Manuel Vergara como cuarto árbitro en el Monumental.

La temporada 2023 tampoco ha estado exenta de polémicas para Cabero, que hace unos meses fue apuntado por una supuesta mano de Agustín Bouzat en el partido que los albos disputaron en esa misma cancha ante Audax Italiano, válido por la fecha 13 del Campeonato Nacional.

Sin embargo, en esa ocasión fue defendido por Roberto Tobar. “No cobra penal porque no le parece mano. Por eso no sanciona. Su asistente también le indica que para él no es penal. Cuando el VAR evalúa, observa que el balón golpea en una zona permitida”, alegó.

¿Hay VAR en la Copa Chile?

La revancha de la final entre Colo Colo y Universidad Católica, así como todo lo que fue esta fase regional, no contará con VAR. La herramienta se hará presente a partir de las semifinales nacionales, que enfrentará a los vencedores de las zonas Norte, Centro Norte, Centro Sur y Sur.

¿Cuándo se juega la vuelta entre Colo Colo y la UC?

Colo Colo y Universidad Católica se vuelven a encontrar este domingo 20 de agosto a las 15:00 horas para la revancha de la final regional de Copa Chile. El ganador irá a semifinales nacionales como vencedor de la Zona Centro Norte.