Colo Colo sigue sufriendo los golpes que dejó la eliminación de la Copa Sudamericana. El Cacique cayó con el América MG por 5 a 1 en un partido para el olvido y en donde, una vez más, Gustavo Quinteros hizo jugar a un lesionado.

Este miércoles se conoció que César Fuentes no estaba recuperado de sus problemas físicos, pero aún así fue titular. El hecho no sólo llena de críticas al DT en su momento más delicado en el club, sino que también revive los emblemáticos casos de Emiliano Amor y Matías de los Santos.

Quinteros vuelve a hacer jugar a un lesionado en Colo Colo

En la aplastante derrota de Colo Colo ante América MG por Copa Sudamericana, César Fuentes jugó lesionado. DaleAlbo reveló que el Corralero no estaba en condiciones de sumar, pero aún así el técnico lo mandó a la cancha, lo que de inmediato refrescó lo ocurrido tiempo atrás.

Emiliano Amor y Matías de los Santos son dos jugadores que han sufrido en carne propia estas decisiones del DT. Ambos defensores han saltado a jugar con dolores y lo han pagado caro, quedándose sin acción hasta hoy.

El primero no llegó en buenas condiciones a pelear la clasificación en la Copa Libertadores 2022 y desde entonces arrastra un dolor del que no se ha recuperado. Tanto, que su presencia en la segunda rueda de la presente temporada, casi un año después, no está asegurada.

El segundo tardó mucho menos en pasar por ello. Previo al duelo con Monagas en la fase de grupos del torneo este año, jugó en los últimos minutos y se lesionó de gravedad y no ha sumado minutos desde entonces.

Ahora, con César Fuentes, Gustavo Quinteros vuelve a sumar una polémica por usar a un jugador lesionado. Colo Colo vive el momento más complicado del DT en la banca, en medio de las críticas y de sus vínculos con Fernando Felicevich.