Gonzalo Castellani fue presentado como nuevo y último refuerzo de Colo Colo. El ex Unión La Calera se sumó como incorporación de emergencia para los albos ante la grave lesión de César Fuentes y ya fue presentado en el Estadio Monumental. Ahí, habló de su relación con Jorge Almirón.

Será la quinta vez que Castellani y Almirón estén en el mismo club. Antes, ya pasaron juntos por San Lorenzo, Atlético Nacional, Lanús y Godoy Cruz. Aunque todavía no conversa con el DT y su llegada fue toda de Daniel Morón, el mediocampista valoró tener la ventaja de conocer a su adiestrador.

“Este es el quinto equipo juntos. En algunos coincidimos, en otros me llamó. Ahora surge otra posibilidad en un club muy especial. Lo tomo con tranquilidad. Tengo la ventaja de conocerlo y su estilo de juego, eso es un plus”, manifestó Castellani en rueda de prensa.

“Conocernos hace que sea más fácil. Además, estuve tres años en Chile y conozco cómo se juega, qué se requiere. Quiero adaptarme lo más rápido posible y estoy acá para sumar. Hay un plantel espectacular, hermoso, muy buenos jugadores. Tenemos con qué luchar”, agregó.

La llegada exprés de Castellani

Castellani contó que la negociación fue más rápida de lo normal. Se cerró en horas. “Fue directo con Daniel. Me puse muy nervioso porque no todos los días llegan esas noticias. En pocas horas me comentó que tenía que presentar la lista (de la Libertadores). Le dije que no hacía falta negociar”, dijo.

Morón, en tanto, destacó “la voluntad y deseo de alguien que quiere estar. En cosa de tres o cuatro horas tomó la decisión de venir”. Además, aseguró que “Gonzalo será una persona muy influyente en el camarín. Es un jugador muy profesional y creemos que será un gran aporte, especialmente para los jóvenes”.

