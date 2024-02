Carlos Palacios ratificó que se quedará en Colo Colo esta temporada, donde será compañero de Arturo Vidal. Un hecho que a la Joya lo llena de orgullo por la admiración que tiene hacia el King, con quien compartirá en el torneo nacional y la Copa Libertadores.

“Arturo la verdad es un jugador extraordinario. Compartí con él en la selección y me gusta su garra, su ímpetu, su forma de jugar”, señaló en la conferencia de prensa entregada en el Monumental.

Luego manifestó que “lo admiro y tenerlo en el día a día se disfruta más. Tengo buena relación con él, por lo que trato de aprender mucho, ayuda mucho tenerlo día a día”.

Arturo Vidal constantemente elogia a Palacios por lo que hace en Colo Colo. De hecho, ante la ausencia de refuerzos, comentó que “se quedó Carlos Palacios”, dando a entender la importancia del jugador para el plantel.

La chance de la selección chilena

Palacios también se refirió a la posibilidad de arribar a la selección chilena si es que consigue un buen rendimiento en Colo Colo. “Todo jugador sueña con jugar en la selección, ahora viene la Copa América, las eliminatorias y espero hacer las cosas bien para volver”.

Entiende eso sí que “debo hacerme un nombre importante acá que me pueda llevar a la selección”, por lo que tiene una vara muy alta en el Cacique.

Agradecimiento al hincha

Carlos Palacios tuvo palabras de agradecimiento para los fanáticos de Colo Colo, que le demuestran constantemente mucho cariño.

“El hincha me demuestra su cariño, me pedían que me quedara, que no me fuera. Es una gran motivación para uno, valoran el trabajo que uno realiza”, confesó.

Sentenció que “en Colo Colo estoy en un lugar privilegiado, a todos los hinchas les gustaría estar en mi lugar, es maravilloso y estoy feliz de eso”.