Fin de las especulaciones. Luego que Boca Juniors quisiera “hacerse el vivo” con su ofrecimiento a Vasco Da Gama por el 80 por ciento de su pase, Carlos Palacios sacó la voz en conferencia de prensa para confirmar su decisión: ¡Se queda en Colo Colo!

“Fue un interés importante, conocemos lo que es Boca, pero después de todo sigo acá, estoy feliz y espero hacer un gran año y quizás después dar un salto importante. Me voy a quedar, me siento contento, encontré mi lugar en el mundo en un lugar como Colo Colo“, afirmó La Joya.

En esa línea, Palacios sostuvo que “desde el principio quise salir del tema, enfocarme en Colo Colo, trabajar de buena manera. No sé si fue concreto, se lo dejé a mi representante, a las personas de acá, yo fui honesto con todos. No me metí a fondo en el tema”.

Para cerrar definitivamente el tema, el atacante puntualizó que “Juan Román Riquelme siempre fue mi ídolo, lo admiro hasta hoy, pudimos conversar. Pero en Colo Colo, si bien me costó un poco, me fui acomodando”.

“Siempre he sido hincha de Colo Colo, estoy cerca de mi familia y quiero hacerme un nombre importante acá. Jugué menos de un año, esa fue una decisión importante, amo a este club y quiero verlo arriba“, sentenció Carlos Palacios.

¿Cuáles fueron los números de Palacios en Colo Colo?

La Joya disputó un total de 35 partidos oficiales con la camiseta del Cacique en la temporada 2023. En ellos marcó 13 goles, dio cinco asistencias y llegó a los 2.536 minutos dentro de la cancha.

