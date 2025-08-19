Es tendencia:
Colo Colo

Captan exasperado diálogo entre Almirón y Cepeda en el clásico de Colo Colo: “Dale, profe”

Un video inédito del clásico entre Colo Colo y U. Católica muestra un exasperado intercambio entre Lucas Cepeda y Jorge Almirón.

Por Javiera García L.

El diálogo entre Almirón y Cepeda
© TNT SportsEl diálogo entre Almirón y Cepeda

La humillante derrota contra U. Católica definió el futuro de Jorge Almirón y lo condenó a su esperada salida de Colo Colo. Si bien el anuncio oficial se atrasó por problemas dentro de Blanco y Negro, el fin de su ciclo ya es un hecho. El DT ya se despidió de los jugadores en el Monumental.

No hubo cómo recuperarse del fuerte golpe que propinaron los cruzados. “Explicar lo del partido es muy difícil, porque fueron momentos y un resultado insólito“, comentó Almirón en su última conferencia de prensa.

En Macul, el rival dejó en evidencia todas las grandes debilidades del equipo albo. Y también de la banca. Un video publicado por TNT Sports muestra la poca llegada que tenía el DT con sus jugadores en lo que sería su último partido, sin poder ofrecer soluciones en medio del desastre.

Una cámara del canal captó uno de los diálogos que sostuvo Lucas Cepeda con Jorge Almirón durante el primer tiempo, donde los albos ya perdían por 3-0 a los 30′. Ante indicaciones que daba el entrenador, el delantero le respondió con un exasperado “dale, profe“.

Se terminó el ciclo de Jorge Almirón en Colo Colo

El anuncio oficial de la salida de Jorge Almirón debería caer durante la tarde de este martes 19 de agosto, después de la reunión de Blanco y Negro. “Dado que Alfredo Stöhwing y sus directores no dieron la unanimidad, tendremos que esperar hasta mañana (hoy) a las 15:00 horas“, informó Aníbal Mosa.

El DT se despidió de los jugadores este lunes 18, en la previa de la primera práctica de la semana. Ahora, se espera que Héctor Tapia tome el puesto de interino ante la salida de Almirón. “La idea es que haya un interinato hasta el partido contra U. de Chile“, sumó Mosa.

