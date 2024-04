Le caen fuerte a Vidal por asegurar que no vino a ser estrella en Colo Colo: "Pero cobra como figura"

Arturo Vidal fue blanco de la crítica tras el agónico triunfo de Colo Colo frente a Cerro Porteño, en el debut de los albos por el Grupo A de la Copa Libertadores 2023. El Cacique se impuso con gol de Lucas Cepeda en los descuentos, cuando todo apuntaba a un empate en el estadio Monumental.

Tras el bajo partido, Vidal manifestó que “físicamente yo creo que de a poco voy a estar al cien por ciento, me falta futbolísticamente porque he tenido en las últimas dos semanas poco fútbol, pero físicamente quedé muy contento porque no sentí ninguna molestia”.

“Tampoco voy a ser figura en todos los partidos, vine a Colo Colo para ayudar a los más jóvenes y para que el equipo tenga más confianza para enfrentar a los equipos de afuera y ha resultado hasta ahora”, agregó.

En Deportes en Agricultura, los periodistas Cristián Caamaño y Francisco Sagredo se mostraron muy en desacuerdo con las declaraciones del Rey Arturo.

Críticas y exigencias a Vidal

“Él se atribuye esa mejora de carácter. ¿No vino a Colo Colo a ser figura? Pero que al menos sea figura de uno de cada tres partidos. Él está cobrando como figura… Una cosa es lo que diga y otra que cobre como figura”, sostuvo tajante Caamaño.

Por su parte, Sagredo manifestó que “el jugador mejor pagado del fútbol chileno, sea Vidal o el que sea, tiene que marcar diferencias. Nadie pide que juegue solo, ni que haga cuatro goles o que sea el Vidal que le ganó los partidos solo a Chile contra Perú en clasificatorias”.

“Uno sí le pide, dado el cartel que tiene y lo que cobra, que no sea el jugador que uno piense que es el primer cambio después del entretiempo como ocurrió contra Cerro Porteño. Que uno no piense que para que Colo Colo mejore hay sacarlo. Que en el minuto 25 del segundo tiempo uno no piense que es un error de Almirón mantenerlo en el campo”.

Sagredo sentencia que “Vidal tiene que ser un jugador importante en el juego, y eso hasta ahora no ha pasado. Sí lo es en la prestancia, en la conversación con el árbitro… pero tiene que serlo en el juego”.

