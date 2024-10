El gol de Javier Correa, el primero y madrugador tanto de Colo Colo en el triunfo por 2-0 contra Cobresal, por la fecha 26 del Campeonato Nacional, sigue generando polémica. Es que el delantero del Cacique marca en fuera de juego y lo del VAR fue un escándalo.

Puntualmente, el partido no tuvo VAR durante todo el primer tiempo, y en Cobresal se sienten sumamente perjudicados. Además, desde la U miran de reojo en medio de la cerrada lucha por el título que ahora tiene a los albos con la primera opción.

En Deportes en Agricultura, el periodista Cristián Caamaño reveló detalles inéditos y explicó cómo se dieron los hechos en la caseta del VAR acusando al encargado de incumplir el protocolo al ojo, desestimando la decisión tomada por el juez de línea.

“Qué ocurrió finalmente? Hay una denuncia de Gustavo Huerta, de un supuesto comentario que recibió de uno de los asistentes… Pero qué pasó el sábado en el estadio Monumental… Empezó a funcionar el camión de operación del VAR y 10 minutos antes del partido el software se fue a negro”, dijo Caamaño.

Decisión del VAR al ojo y estaba offside

Agrega: “qué pasa, que cuando ocurre esta situación, por protocolo, incluso ocurrió en una final de Copa Chile, Colo Colo versus Everton en Talca, pero le avisaron a los dos equipos que no habría VAR… ahora no le avisaron a los equipos”.

“Entonces se empezó a llevar a cabo el partido y en el VAR pensaron ‘lo vamos a solucionar por el camino, tiene que volver en cualquier minuto’, y hablaban con el equipo técnico del VAR. Y vino el gol de Correa y no pudieron trazar una sola línea”, complementó.

Caamaño denuncia que Cobresal se siente perjudicando con justa razón ante Colo Colo.

Caamaño siguió detallando y acusa que “el jefe del VAR, al ojo, y lo tengo chequeado, decidió que estaba habilitado Correa, desentendiéndose de la decisión del juez de línea. Ahí ya hubo un rompimiento de protocolo en esa acción”.

“No siguió funcionando el VAR, no le avisaron a nadie en la cancha, y en el entretiempo vuelve a funcionar el VAR. ¡Trazan la línea y Correa estaba fuera de juego! ¿Qué hacemos? Quedémonos en silencio…”, añadió.

Reclamo de Cobresal y amarga sensación

Según explica Caamaño, “Cobresal presentó reclamo formal exigiendo que se revelaran los audio del VAR. Y Roberto Tobar no quiso liberar los audios del VAR para proteger a los protagonistas y, a medida que pasaron los días, dar la sensación que ya pasó y no ocurrió nada”.

“¿Qué entienden en Cobresal? Que como son un equipo de los denominados chicos, les pasaron por encima y ya pasó la vieja, que si fueran Colo Colo o la U los perjudicados estarían los audios liberados. Pero como no había VAR, no podían trazar líneas y el diálogo fue ese, que no tenían VAR. Y pasaron por encima la decisión del juez de línea. En la ANFP no saben qué explicación darle a Cobresal”, sentenció el periodista.