Claudio Borghi pone presión a Blanco y Negro en Colo Colo tras la eliminación en cuartos de final de la Copa Libertadores 2024. El Bichi dejó botando que la obligación del Cacique será mantener la base del plantel y reforzarse con jugadores calados el 2025.

Según el Bichi, será trascendental que el gerente deportivo, Daniel Morón, cumpla con los requerimientos del entrenador, Jorge Almirón.

“Lo que me gustaría a partir de hoy, aunque quizás no es posible, que Almirón llegara acá y dijese: ‘podemos competir. Tenemos jugadores para competir, Y si me van a vender a alguien me tienen que traer algo parecido’. Si no es uno, al menos dos que me puedan dar soluciones”, dijo el Bichi en Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

Borghi agrega que “es un jugador por puesto: quién puede jugar hoy por este. Por ejemplo hoy podía sacar a Gil, poner dos puntas, pero dice no, no puedo jugar con dos puntas. Y cuando vas modificando no porque estas convencido, si no por necesidades, es distinto”.

¿Colo Colo buscará hacer algo mejor?

El Bichi Borghi sentencia que “si al DT le traen jugadores, porque hicieron una buena copa, entonces te dicen que quieren hacer algo mejor. Nadie lo asegura que se pueda, pero cada año armar el equipo es muy difícil”.

Cabe recordar que Colo Colo empató 1-1 la ida en Santiago y perdió 1-0 la revancha contra River Plate en una llave pareja y en la que los albos merecieron algo más.

Claudio Borghi pide que a fin de año Almirón pida y le traigan para seguir compitiendo igual o mejor.

Respecto a Almirón, el DT algo mostró desde principios de año que la prioridad de Colo Colo era la Copa Libertadores, dosificando duelos en el Campeonato Nacional. De hecho, muchos postulan que esa es la única razón por la que Colo Colo no es puntero en la tabla del domestico.

Si bien se puede decir que Colo Colo tuvo un camino accesible hasta cuartos de final y River fue el primer rival de peso, la gran campaña del Cacique demuestra que los equipos chilenos todavía pueden competir y de forma digna.

Quizás sí: Almirón y Colo Colo tuvieron una pizca de surte en el sorteo y camino de la Copa, pero el Cacique también acertó al poner las fichas en un DT de experiencia y un jugador con Arturo Vidal. El fútbol ficción dirá que con un poquito más de esfuerzo en las contrataciones, a Colo Colo le alcanzaba para meterse en semifinales de Copa Libertadores.