Colo Colo sorprendió en el mercado de pases y confirmó a su primer refuerzo: Javier Correa. El delantero de 31 años llega pedido por Jorge Almirón y será el nuevo referente del ataque en el Cacique.

Tras un exitoso paso por Estudiantes de La Plata, ahora tiene como desafío la Copa Libertadores y la llave de octavos de final ante Junior de Barranquilla. Sin embargo, su llegada no ha estado ajena a polémicas.

Es que a través de redes sociales revivió un insólito registro del goleador cuando defendía la camiseta del Santos Laguna. Todo comenzó con un fuerte cruce que protagonizó con Eduardo Arce, entrenador del Puebla.

Un conato que se registró a inicios del 2023 en la liga mexicana. Primero ambos protagonistas se cruzaron en la cancha. Correa acusó de provocador al adiestrador rival y le ofreció combos fuera del estadio.

“Debería cerrar más la boca y dedicarse a dirigir. Pero como no tiene huevos no me lo dirá“, expresó Correa en zona mixta. Pero minutos más tarde, el delantero se enfrentó cara a cara con Arce y todo ante la presencia de las cámaras.

El dialogo subió de tono y ahora Correa le ofreció ir a los estacionamientos para resolver el tema. Incluso con dos pizzas en las manos prometió ponerle fin a la discusión.

Sin embargo, el por ese entonces DT del Puebla decidió alejarse. Aunque dejó en claro que todo partió por culpa del argentino. “Todo el día provocas”, aseguró.

¿Cuándo debuta Javier Correa?

El delantero argentino se sumará a los entrenamientos esta semana. Sin embargo, se especula que por el buen momento físico que atraviesa ya podría debutar este domingo por Copa Chile. El Cacique visita a Santa Cruz y el argentino estaría entre los convocados.

Cabe consignar que el gran damnificado podría ser Guillermo Paiva. Pero no se descarta un cambio en el esquema para jugar con los dos delanteros extranjeros desde el primer minuto.