El King le avisó al Cacique que no quiere sólo participar, sino que sueña en grande con la segunda copa continental para el club. Además advirtió que no baja los brazos en el plano local.

Arturo Vidal no se anda con cosas y deja en claro que no se conforma con estar. El King habló en conferencia de prensa este martes y se refirió a lo que será la segunda rueda de Colo Colo, la que tiene los octavos de final de la Copa Libertadores como su gran desafío.

El mediocampista valoró el estar en dicha instancia sincerando que no tiene mucho más que demostrar. “Es una vitrina para los jugadores más jóvenes, yo no creo que pueda a esta edad mejorar más de lo que soy. Ya pasé mi mejor momento, por algo pasé por los mejores equipos del mundo”.

En esa misma línea, el King remarcó que esto le ayudará a volver a la Roja, algo que le duele y mucho de cara a la Copa América. “Claramente tengo que mantenerme, seguir jugando, tener fútbol en el cuerpo que eso me ayudará a estar bien para lo que toque con Colo Colo y la selección”.

Arturo Vidal sueña con la segunda Libertadores de Colo Colo

Pero más allá de lo que significa participar en la Copa Libertadores, Arturo Vidal pone la mira más allá. El King quiere ser campeón y lo dejó más que claro, presionando al plantel a dejarlo todo para conseguir dicha meta.

“Con Colo Colo tenemos que pelear la Libertadores. A eso vine, lo dije al principio”, advirtió el bicampeón de América, quien ha aportado con un gol y 562 minutos dentro de la cancha durante el torneo continental.

“Cuando llegué el equipo no estaba ni clasificado, logramos ese objetivo y después pasamos a octavos de final, que no pasaba hace años. Son sensaciones buenas”, añadió.

Eso no fue todo, ya que Arturo Vidal insistió en que Colo Colo puede pelear en los tres frentes. “Este año puede ser muy bueno no sólo en Copa Libertadores, sino ganando el campeonato que no se ganó el año pasado y volviendo a ganar la Copa Chile, que sería lindo”.

El King fue más allá y pidió al club ayudar al plantel a preparar el choque de octavos de final de la mejor manera. “Parece que habrá partidos internacionales que sería muy bueno porque la Copa Chile es cada 7 días. Nosotros necesitamos prepararnos mejor y llegar de la mejor forma al partido contra Junior”.

“Tendremos algunos en el campeonato y nos ayudará a llegar de mejor forma al partido más importante que tenemos en el año que es contra Junior de local para después jugar la vuelta más tranquilo y con un buen resultado”, sentenció.

Arturo Vidal deja en claro que no quiere sólo celebrar una clasificación y hará lo posible por llevar a Colo Colo a lo más alto en Copa Libertadores. El King le inyecta su actitud al Cacique para que se crea el cuento y, después de años, respalde su cartel de equipo grande en el continente.

¿Cuáles son los números de Arturo Vidal esta temporada?

Arturo Vidal ha sido una de las figuras de Colo Colo en lo que va de temporada 2024. El King ha disputado 18 partidos oficiales en total, en los que marcó cinco goles y no tuvo asistencias. Alcanza los 1.457 minutos hasta ahora.

¿Cuándo juega Colo Colo en la Copa Libertadores?

Colo Colo enfrentará a Junior de Barranquilla en los octavos de final de la Copa Libertadores 2024. El duelo de ida en el Monumental está programado para el próximo 13 de agosto a las 20:30 horas.

