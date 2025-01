Arturo Vidal golpea la mesa y habla del lío de los premios en Colo Colo: "Defendemos a..."

El inicio de la pretemporada de Colo Colo no ha estado tranquilo, debido a que se pospuso para este jueves el arranque de la misma por un lío entre los jugadores y la dirigencia de Blanco y Negro.

El pago de los premios era el problema en cuestión, el cual ya está aclarado y uno de los referentes del plantel del Cacique, Arturo Vidal, salió a explicar que el conflicto no era con los jugadores, sino con otros empleados del club.

“Escuché mucho que los problemas eran con los jugadores, pero no es con los jugadores. Es uno que viene hace tiempo con cuerpo técnico y gente que trabaja para nosotros. Con Aníbal (Mosa) se habla, pero defendemos a la gente que trabaja alrededor de nosotros, el cuerpo médico, parte técnica, los cocineros. Por eso ahora que llegamos a acuerdo nos preocupemos sólo de jugar”, contó el King.

Esteban Pavez también aclara el conflicto

No solo Arturo Vidal golpeó la mesa y habló del problema, también lo hizo el capitán Esteban Pavez, quien fuera criticado por los hinchas por no asistir al anuncio de las actividades del Centenario de Colo Colo.

“La verdad es que estamos bien con el tema de los premios, de parte de los jugadores no hemos tenido problema. Se habló en febrero o marzo del año pasado, fue algo complicado, ahora hubo desacuerdos por cosas que pasaron durante el año. Hubo un acuerdo, pero más allá del dinero, son por cosas que quedan en la interna”, explicó de entrada el volante.

“No hay relación tirante, hablo con todos los dirigentes, pero es algo de todos, de gente que trabaja en el staff. A Mosa lo conozco hace tiempo, a mí me gusta su forma de ser, pero no tenemos problema con ellos. No es algo de premios, fueron temas que se juntaron en el año. Con Arturo, que somos los más grandes, velamos por eso”, cerró.

Ahora Colo Colo inicia su pretemporada y el primer partido amistoso será el próximo jueves 9 de enero, ante Santiago Wanderers.