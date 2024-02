Tuvo la opción de irse a Boca Juniors. Sin embargo, Arturo Vidal quería con toda su alma estar en Colo Colo y, por eso, habría decidido esperar, para terminar logrando un acuerdo con la dirigencia alba.

El volante del mohicano llegó el club de sus amores, tras 17 años de recorrido en el fútbol internacional. Es ese currículum el que lo puso en la órbita del cuadro xeneize, que intentó de todas las formas contar con el King en su plantel

¿Por qué Vidal no se fue, entonces, al equipo bostero? El propio King respondió a la pregunta en conversación con DSports. “Estuve muy cerca de Boca, demasiado. Antes de Flamengo fue cuando estuve más cerca, a nada de Boca. Ahora también estuve muy cerca pero mi decisión fue volver a casa”, declaró.

“Hablé con Riquelme, muchas veces. Hay que sentarse, hablar muchas cosas, no es sólo un llamado. Estuve cerca pero mi objetivo era volver a Colo Colo”, añadió el King.

Se dio su tiempo

Arturo Vidal consigue lo que quiere. El volante de 37 años se dio el tiempo necesario para que el fichaje en el cuadro de Macul fuese realidad.

“Estaba libre, podía decidir tranquilamente. Decidí volver a estar con mi gente y disfrutar el fútbol con esta camiseta”, completó el King, dando a conocer que también pudo fichar en América de Cali.

“Me encantó su forma de hablar conmigo. El cariño de la gente que recibí en tan poco tiempo, se prendieron y fueron para adelante como locos, como me gusta. Yo soy así y me dejó muy prendido, no lo puedo negar. Mi decisión hubiese sido América en caso de no existir Colo Colo”, enfatizó.

Arturo Vidal debutó en 2005 en Colo Colo, llegando desde las juveniles. Ahora, casi veinte años después, el ex Bayern Munich, Barcelona, entre otros, buscará una estrella, tal como la que logró en el Apertura 2006. Pero antes, la Supercopa…

¿Cuándo se jugará la Supercopa 2024 Huachipato y Colo Colo?

La Supercopa 2024 entre acereros y albos está pactada para este domingo 11 de febrero a las 19:00 horas en el Estadio Nacional. Este encuentro dará el vamos a la temporada 2024 del fútbol chileno.

