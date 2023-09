Jordhy Thompson ha sido el protagonista de las principales polémicas que han rodeado a Colo Colo este 2023. Primero fueron los videos de violencia intrafamiliar contra su polola y después se sumó la pelea en una pichanga a la que acudió, sin permiso, con Damián Pizarro.

Ambos futbolistas fueron marginados del Superclásico, pero volvieron para el siguiente partido del Cacique, ante Deportes Copiapó. Rubén Espinoza, campeón de la Copa Libertadores en 1991, aseguró que la culpa de todas estas polémicas tienen relación con la falta de liderazgo en la plantilla actual.

“Es un tema muy delicado pero ahí es donde deben aparecer los líderes de este plantel, para llevar a los más jóvenes. Eso es lo que ocurría en épocas anteriores. Por eso cuando uno habla de Colo Colo del ’91, por dar un ejemplo, eran los líderes los que iban guiando a los más jóvenes y ellos iban entrando en el juego o en la dinámica de un equipo profesional”, comentó.

Espinoza carga fuerte contra Jordhy y Damián

Según Espinoza, “todo lo que pasó me parece de una irresponsabilidad muy grande, y tampoco comparto que ellos hayan sido reintegrados al plantel tan prontamente. Merecían una reconversión más grande para poder tomar en serio lo que es jugar en Colo Colo”, agregó.

El histórico albo aseguró que Thompson y Pizarro no saben “lo que significa ser profesional y lo que representan para mucha gente; para los jóvenes, para gente adulta, para el hincha que con mucho sacrificio va al estadio a verlos. Me parece que había que esperar un tiempo más para que ellos pudieran entender lo que significa la responsabilidad que tienen, no solamente dentro de la cancha, sino que fuera que también es muy importante”.

De todos modos, para Espinoza también fue clave negativamente que ambos jugadores volvieran a jugar tan pronto. “Hay muchas cosas que nosotros no sabemos desde afuera. Cómo se manejó, qué detalles hubo, no tenemos idea. Viéndolo de afuera, a mi opinión, creo que se apresuraron en haberlos reintegrado”, explicó.

“No lo comparto. A lo mejor no le tomaron el peso a lo que tienen que haber asumido en su tarea como jugadores profesionales. Fue muy pronto reintegrarlos al plantel porque cometieron una falta grave, sobre todo antes de un clásico, por lo que representa Colo Colo y porque ellos eran titulares. Le fallan a sus compañeros y también al DT que les entregó la confianza”, sentenció el histórico.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

Luego del parón por Fiestas Patrias, Colo Colo vuelve a la acción el sábado 23 de septiembre. El Cacique recibirá a Cobresal en un partido clave para no despedirse del título del Campeonato Nacional, desde las 17:30 horas, por la fecha 24 del certamen.

¿Cuántas fechas quedan del Campeonato Nacional 2023?

El Campeonato Nacional está en la recta final y restan apenas siete fechas para conocer al campeón de la temporada. En el caso de Colo Colo, tiene ocho jornadas para seguir en pelea, ya que tiene un duelo pendiente con Magallanes.