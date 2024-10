Colo Colo superó a Unión La Calera y se mete en la pelea por el campeonato nacional. El Cacique ahora es el nuevo líder de la tabla y depende de sí mismo para quedarse con el título.

Pero e encuentro ante los cementeros contó con un condimento especial para los albos ya que no pudieron contar con Carlos Palacios por la sanción de la ANFP. Esto debido a su abrupta salida de la selección chilena.

Tema que molestó principalmente en la dirigencia del Cacique. “Lo tomé muy mal porque no entendemos que se saque un comunicado donde se le da la libertad de acción y que después Milad salga diciendo que se ausentó unilateralmente. Ese cambio de posición nos llamó mucho la atención”, expresó Aníbal Mosa en TNT Sports.

Incluso el presidente de ByN apuntó a los problemas internos que vive la ANFP y que le pasaron la cuenta en esta pasada. “Hubo una conversación de Carlos con parte del cuerpo técnico de Gareca, entiendo que Gareca no llegó él porque estaba comiendo en un restaurante. No entendimos el cambio de criterio, mandamos una carta y nos dijeron que no era posible ocuparlo”, lamentó.

¿Cuándo vuelve a jugar Carlos Palacios?

Ahora el mismo Mosa indicó que desde la ANFP rectificaron la situación de Carlos Palacios por lo que su retorno al equipo titular será justamente en la recta final del campeonato.

“Como te dije, no entendemos el cambio de criterio y hoy mandamos una carta nuevamente pero recapacitaron y confirmaron que puede jugar contra Palestino. Llegó una respuesta esta tarde. Me alegro que recapacitaron, aunque el daño ya está hecho”, apuntó Mosa. Por lo que la Joya volverá este domingo ante los árabes en delo fijado a las 15:00 horas en La Cisterna.

“Prefiero quedarme que se confundieron y no tuvieron una buena comunicación con su cuerpo técnico. Contra todo y contra todos igual vamos a salir adelante”, sentenció el mandamás albo.