Waterman reconoce que habló con Gustavo Quinteros: "Si me dicen ven a firmar a Colo Colo, yo voy ahora"

El delantero panameño, Cecilio Waterman, no pierde la esperanza de llegar a reforzar a Colo Colo, aunque sabe que las negociaciones no están fáciles.

El atacante centroamericano renovó por tres años en la Universidad de Concepción, club que rechazó una primera oferta del Cacique que ofrecía cerca de 300 mil dólares por su carta.

"Mi representante me llama el sábado y me dice que está todo encaminado para llegar en Colo Colo. Yo le dije que quiero jugar en Colo Colo. Estaba todo arreglado para viajar a presentarme, pero no sé qué pasó. No se llegó a buen puerto, estaba ilusionado con llegar a un club grande, pero no depende de mí", explicó Waterman en TNT Sports.

Sobre su situación actual, señaló: "Yo acabo de firmar en la Universidad de Concepción y ellos verán qué hacen con el tema de Colo Colo. Mi representante no me ha llamado y no sé lo que pueda pasar. Yo estoy agradecido del equipo y los dirigentes y, en ese caso, el equipo que me quiera tendrá que hablar con la U de Conce".

Cecilio Waterman: "Hablé con Gustavo Quinteros y agradezco su llamado"



Además, reconoció que habló con Gustavo Quinteros, DT de Colo Colo: "Yo hablé con él y agradezco su llamado, hablamos de fútbol, lindas palabras. Le decía que Colo Colo tenía que pelear por cosas grandes".

El panameño dice que está haciendo todo lo posible por jugar junto a los albos: "Yo pongo de mi parte, pero hay cosas que yo no puedo decidir. Si me dicen ven a firmar a Colo Colo yo voy ya, pero tengo un contrato.".

Finalmente, afirmó: "Si el libro de pases está abierto, no todo está cerrado, siempre se puede hablar".