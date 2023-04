Colo Colo empató sin goles como visita contra Universidad Católica en el estadio Santa Laura. El duelo válido por la décima fecha del Campeonato Nacional fue un tibio clásico que dejó con gusto a poco a hinchas albos, cruzados y del fútbol en general.

En conversación con Paulo Flores y RedGol, el histórico relator identificado con el Cacique, Vladimiro Mimica, fue crítico con ambos equipos por no responder al clásico.

“Es un partido que no respondió en nada a las expectativas que se tenía en este llamado clásico. Me llama la atención aquello, que se ratifica tan livianamente clásico el Colo Colo contra la Católica. Es un nuevo clásico, pero de clásico no tuvo nada, fue un partido pobre con un empate justo”, dijo el ex alcalde de Punta Arenas.

Vladimiro agregó que “vi un primer tiempo con Colo Colo superior, no haciendo un partido brillante ni mucho menos, y en el segundo tiempo la Católica fue superior aprovechando esa licencia por la expulsión de Gil, por torpe acción y bien expulsado”.

Mimica sentencia que “el empate termina siendo justo, pero provocando una gran decepción entre quienes fueron al estadio. Desafortunadamente también hoy no se repletó cuando se hablaba de un aforo de 15 mil espectadores. Sólo hubo 10 mil. Eso es lamentable para el fútbol. Y los jugadores en el terreno de juego y los técnicos en la banca tampoco respondieron a las expectativas de este nuevo clásico del fútbol chileno entre Colo Colo y la Católica”.

Históricos albos

Por su parte, los otrora jugadores y ex técnicos de Colo Colo, Jaime Vera y Hugo González, también desmenuzaron el clásico ante la Católica con gusto a poco y críticas al rendimiento.

“Esperaba ver algo mejor, uno espera con expectativa los clásicos y los jugadores no responden a la categoría que se les da. Antes de la expulsión de Gil el partido igual estaba fome, entonces no se vio buen fútbol. Cuesta destacar a alguna figura. Se supone que son los mejores equipos de Chile, los de mejor posibilidad económica y no se vio buen fútbol. Se mantiene un nivel bajo”, dijo el Pillo Vera.

Por su parte Hugo González sentencia que “hay un cuidado, de repente no quieren arriesgar más de la cuenta, pero Colo Colo dominó el primer tiempo y se generó varias oportunidades de gol, y hay un antes y después de la expulsión de Gil. (…) Damián Pizarro es un jugador demasiado importe para Colo Colo en este momento, un chico con muy poca experiencia y se paró de igual a igual. Tenía enfermos a los defensores, les aguantaba la marca. Contento de lo que esta rindiendo y ojalá siga evolucionando”.