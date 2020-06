Tocalli revela la firme sobre las joyas de Colo Colo que no fueron: “A Seba Toro le jugó en contra su cabecita y Rabello tenía todo”

El tema del fútbol formativo en Colo Colo no para de dar vueltas desde hace varios años. Y es que tras la gran generación que nutrió al equipo de Claudio Borghi, el Cacique se estancó en la producción de futbolistas exportables salvo una que otra excepción en casi 15 años.

Ante esto, Hugo Tocalli, entrenador especialista en formar y que fue campeón con los albos, dio su diagnóstico de dos que pintaron para grandes cosas en el Monumental: Sebastián Toro y Bryan Rabello.

Sobre el defensor, y en diálogo con DaleAlbo, el argentino manifestó que “era rápido, iba muy bien de cabeza y tenía muy buena técnica, pero su forma de pensar y su cabecita hicieron que no fuera el gran jugador de selección que tuvo que ser. A Sebastián me tocó hacerlo debutar en primera. Me dio muchos resultados, pero no lo pude llegar a cambiar y hemos discutido mucho”.

Asimismo, manifestó que “llegó un partido que discutimos hasta último momento, yo no lo iba a poner. Le pedía que antes de comprarse una camioneta, me tenía que traer en la semana la escritura de un departamento y una casa. No tenía casa y se había comprado una camioneta muy grande. Se la compró a (José Domingo) Salcedo. No estaba de acuerdo con eso, primero tenía que tener la casa”.

Finalmente, relató que “tenía todas las condiciones para ser el central de la Selección de Chile. Después que me fui yo, al poquito tiempo perdió la titularidad y no sé si ha jugado muchos partidos más en la primera de Colo Colo. Las exigencias a Sebastián eran muchas y no pude cambiarlo del todo, tal es así que terminó quedando libre”.

En algún momento se comparó a Sebastián Toro con Arturo Vidal por sus condiciones, pero tras varios períodos en el Cacique nunca terminó por despegar.

Por su parte, de Rabello dijo que “no sé qué habrá pasado en el camino, pero era uno de los jugadores a los que tenía apuntado para trabajar y tener muchos juveniles en primera”.

“Bryan tenía 16 años cuando lo hicimos debutar, pintaba para ser un jugador de selección mayor, de condiciones extraordinarias. No terminó de crecer todo lo que podía, tenía todo para ser un jugador que podía darle mucho al fútbol de Chile”, concluyó.

Bryan Rabello quedó libre de Colo Colo y se fue al Sevilla, pero no terminó por despegar. Ha pasado por múltiples equipos de distintos países.

Sebastián Toro firmó en Deportes Colina de la Segunda División Profesional, mientras que Rabello tuvo un breve regreso a Chile a la U de Conce y partió al Atromitos de Grecia.