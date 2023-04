Finalmente la Conmebol decidió castigar a Colo Colo ante Boca Juniors, luego de los lamentables incidentes sucedidos en el Monumental en el duelo con Monagas, con 95 mil dólares y tener que cerrar las galerías de Arica y Lautaro del recinto de Pedrero para la próxima semana.

Los albos en esta pasada la sacaron barata ante el ente rector del fútbol sudamericano, ya que en su momento se habló de tener que disputar este partido ante Boca sin público en la cancha David Arellano y hasta salió el rumor de mandarlo al Estadio Ester Roa de Concepción.

Uno que analizó este veredicto de la Conmebol fue Ricardo Dabrowski, quien atendió el llamado de RedGol y afirmó que “me parece bueno, pero indudablemente tienen que tomar medidas para que no vuelvan a esperar un castigo. Sí, hay una sanción monetaria, pero el riesgo era jugar sin público y esto no puede pasar nunca más”.

“Tienen que tomar medidas drásticas para que no vuelva a suceder. Afecta a todo el mundo, no solamente a Colo Colo, sino que a la gente que estaba en la duda de si podía ir o no ir al estadio”, agregó el Polaco.

Para cerrar, el campeón de América con los albos en 1991 declaró que “eso es delincuencia, eso no es ser hincha de un club. En los tiempos que corren hablar de estas cosas, me parece que atrasa un montón. Hoy es más que previsible esta situación porque están todas las herramientas. No sé porque no hacen lo que tiene que hacer para solucionarlo”.

Colo Colo y Boca Juniors se verán las caras el miércoles 5 de mayo a partir de las 20:00 horas en el Estadio Monumental por el Grupo F de la Copa Libertadores 2023. Albos y xeneizes comparten el liderato de la zona con cuatro unidades.