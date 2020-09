Ricardo Dabrowski y su candidato para Colo Colo: “Claudio Borghi tiene la espalda para sacar al Cacique de donde está”

No cabe ninguna duda que Colo Colo está viviendo uno de sus peores momentos futbolísticos, pues en 10 fechas disputadas del Campeonato Nacional solo acumulan ocho puntos, situación que los tiene en la parte baja de la tabla de posiciones.

En ese sentido, Ricardo Dabrowski se refirió a este mal momento del Cacique en Las Historias de Florete de RedGol y mencionó que “Gualberto Jara no tiene nada que hacer ahí” y que la persona ideal para sacar al equipo de este mal momento es Claudio Borghi.

“Bichi tiene todos los méritos y la espalda para llevar la situación, pero no lo veo como entusiasmado. Si él lo contratan para salvar la situación, o este tema que no tiene nada que ver, Bichi no tiene que demostrar nada. Se podría llegar a entusiasmar y es el candidato. Se puede entusiasmar para hacer algo macro y visualizar algo a tres años en serio, no como ‘vamos y jugamos con Peñarol y si ganamos seguimos, y si no...’, Así no puede pensar. No se si él ve hoy las condiciones para eso. Es ‘el’ candidato”, dijo.

“En general, creo que el Bichi es quien tiene la espalda más ancha para un proceso de tres años para sacar a Colo Colo donde está. Es insólito que no surjan jugadores de nivel como toda la vida tuvo. Siempre la base eran los jugadores de la casa, cualquier equipo exitoso tenía una fase de jugadores formados en casa. Tendrá que trabajar Colo Colo en eso, no existen soluciones mágicas, es trabajo y capacidad”, agregó.

Pero eso no fue todo, porque realizó un llamado a los históricos jugadores del Cacique a que asuman la responsabilidad de asumir un interinato, pues Jara no es la persona correcta para esa función.

“A Gualberto no lo conozco, o se como es Gualberto Jara, pero qué tiene que ver con Colo Colo para hacer un interinato, no tiene nada que ver. ¿Cuántos jugadores históricos están trabajando en el Monumental? Tendrían que ser ellos (los que hagan interinato), hasta sería de mejor contención para la opinión pública que haya exjugadores a cargo de un interinato. Pero parecería que los errores que se cometen… No sé si hay alguna cosa rara o un negociado, no tengo idea, pero Gualberto Jara no tiene nada que hacer ahí. Creo que el que debe hacer el interinato es otro jugador”, expresó.



¿Por qué ningún técnico quiere venir a Colo Colo?



Otro punto importante que se tocó es lo difícil que está para el Popular encontrar un entrenador de nivel, con experiencia y que esté dispuesto a venir al club, ya que varios le han cerrado la puerta por fuera al Monumental.

“Lo hablaba con el Bichi. Me dice, '¿no te parece raro que ningún técnico quiera venir a Colo Colo?' ¿Y por qué será? Colo Colo está al nivel de Boca, River, Peñarol, Sao Paulo, Flamengo, y de los mejores de cada país... No me imagino que Boca salga a buscar un entrenador y no encuentre o que nadie quiera. Es raro eso. O mejor dicho, yo creo que no es raro. Por algo ningún técnico de nivel quiera ir a Colo Colo, la verdad es esa, por las cuestiones que parecería un mal manejo”, señaló.

“Creo, me parece a mi, no conozco a Aníbal Mosa, sí conozco a Harold, pueden tener las mejores intenciones, pero dejan que las decisiones las tome gente que no está capacitada o hace las cosas mal con intención. Da para el análisis. Es raro. Colo Colo, por suerte, antes nunca permitía un mínimo error, pero se acostumbró a que esté todo mal y no pasa nada, va para adelante, gasta fortuna, qué se yo. La división que hay, cuando pasa el conflicto, la experiencia me indica que cuando están en esos conflictos no hay más arreglo. Se olvidó. Como clavar clavos en la pared y cuando sacas quedan las huellas”, complementó.

Finalmente, sentenció que “esta es una situación que me duele, quisiera ver a Colo Colo en los primeros lugares, o de importancia. Es lo que hay, lamentablemente, son las circunstancias. La gente llama, y consulta, uno quisiera estar hablando de buenas cosas y no las complicadas. Da bronca. Es así, ojalá esto pase pronto, pero difícil”.