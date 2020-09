Bichi Borghi irónico, hastiado y triste con el presente albo: “Qué bien juega Marcelo Cañete… ¿Qué quieren que diga de Colo Colo?”

Claudio Borghi es voz más que autorizada para hablar de Colo Colo y eso fue lo que hizo en Todos Somos Técnicos, de CDF, donde fue analítico pero también dejó espacio para sus sentimientos tras el triste papel del Cacique ante O’Higgins, donde quedó enterrado en el fondo de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional.

De hecho, Gonzalo Fouillioux, conductor hoy del espacio en reemplazo de Manuel de Tezanos, hizo una introducción sobre el papelón del Cacique y le cedió la palabra al campeón del mundo, quien la tiró para el córner en tono irónico.

“Qué bien que juega Cañete. Es de aquellos que meten tiempo, meten pelotazos, deciden quién va a atacar, por dónde atacar. Me gustó mucho”, meditó el Bichi ante la consulta por Colo Colo.

Ante esto, Fouillioux le comentó que dicho enganche “juega en Cobresal, que lo vamos a ver, pero el programa comienza por Colo Colo...”. Y Borghi se mantuvo ahí. “¿Pero usted vio a Cañete? ¿Qué quiere que le diga de Colo Colo? Por más que hacen cambios, el equipo no hace cambios, no se encuentra, no está”, disparó.

Esta reflexión de Borghi va de la mano con la que hizo tras el Superclásico, donde manifestó que ningún jugador hace algo diferente en la cancha y que cada vez se sorprende menos yendo a ver equipos como a Colo Colo, algo que sí le pasa con Marcelo Cañete, el enganche de Cobresal.

Claudio Borghi sobre @ColoColo: "Hoy fue el peor partido que les vi en los últimos años"



Debatimos sobre la derrota de los albos ante @OHigginsoficial en el Estadio Monumental #TodosSomosTécnicos #NuestroFútbolxCDF �� pic.twitter.com/VqaOPRnTZl — CDF (#CDFineEnCasa ��) (@CDF_cl) September 9, 2020

De todas formas, luego sí analizó y fue lapidario. “Tiene cosas buenas, Matías (Fernández) jugó 90 minutos, no sé hace cuánto no juega 90 minutos y se vio bien. Entró el chiquito (Bryan) Soto y no se puede caer contra él. En el primer tiempo no tuvieron cortes, Carmona se metía muy atrás, no había seguridad y llegaron muy, muy poco”, aseveró.

“El técnico tiene todo el derecho de hacer todos los cambios que crea necesario. Pero me preocupa mucho el lugar dónde se esta y cómo se está. A veces se puede estar en malos lugares, pero convencidos de que se puede jugar bien. Si no, pasa esto que pasa hoy. Con todo respeto, es el peor partido que le he visto en muchísimos años y puedo hablar por los últimos 28, que son los que he estado acá. Da un poco de pena que Colo Colo esté en esta situación económica, dirigencial y futbolística”, abundó sin filtro.

“Colo Colo debe hacer un repaso a la historia”



Prosiguiendo con su análisis, Borghi dijo que “el partido pasado se mejoraron un poco los cierres, pero hoy Castro, además del centro del gol, tuvo otras. Los errores se van repitiendo. No sé cómo trabaja Colo Colo, no quiero ser irrespetuoso, pero que pase esto de manera reiterativa y partido a partido preocupa, porque o no se trabaja o no hay ganas de hacerlo o no se entiende. Lo de Opazo hoy fue tremendo, cerró hasta el primer palo, demasiado. No mira”.

Colo Colo fue un desastre ante O'Higgins y se entrevera en el fondo de la tabla. | Foto: Agencia Uno

“Repito que el entrenador tiene todo el derecho para cambiar, pero aún así no encuentra mejoría. Sí encuentra empeorar el equipo, pero no mejorías. De repente en un partido mal jugado se puede sacar que una línea jugó bien y con titulares puede ser mejor. Nómbreme una línea que jugó bien hoy. Ninguna. ¿Qué va a hacer el entrenador? Cambiar todo. Y si no mejora, le viene Copa Libertadores con un equipo que no está bien pero es copero como Peñarol y te pilla la máquina. Ahora puede quedar último. Hay que hacer un repaso a la historia, a la costumbre, al espíritu del equipo para que esto no ocurra. Hay plantel, presupuesto y después, nada”, complementó.

Finalmente, el tetracampeón con el Cacique dijo que “lo que vimos hoy fue un montón de jugadores corriendo detrás de la pelota, pero cuando la tenían, no sabían qué hacer. Ahí está la inteligencia del jugador para apoyar, entregar si es necesario y eso falta para mí”.