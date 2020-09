Borghi muy decepcionado tras el Superclásico: “Es difícil hablar de un partido que es como leer un libro ya leído”

El Superclásico, que terminó con un 1-1 entre Universidad de Chile y Colo Colo en el Estadio Nacional, dejó un mal sabor de boca en todo mundo. Tanto en los hinchas como en los planteles y también en el mundo del fútbol ya que, más allá del que el punto no le sirve mucho a ninguno de los dos, el juego estuvo lejos de satisfacer.

Así lo dejó en claro Claudio Borghi, quien hizo una analogía a algo que le sucedía cuando era futbolista para explicar lo que sintió y la falta de sorpresa que se da en el fútbol de hoy en día, donde parece todo escrito de antemano.

“Cuando era joven prefería que me sacaran por intentar muchas cosas y que no me salieran a no intentar nada. Que el técnico dijera ‘te equivocaste 31 veces así que a la otra te saco porque no me queda otra’”, aseveró el campeón del mundo de entrada en Todos Somos Técnicos, de CDF.

“Es como leer un libro ya leído: sabes en qué capítulo está, quién es el bueno, quién es el malo, sabes quién patea al arco, quién no arriesga, quién juega para atrás. No hay sorpresas. No logro sorprenderme yendo a la cancha. Decir ‘che, qué bien que juega este pibe, qué bueno que es, lo que intentó hacer. Qué lástima que no le salió’. Es muy difícil comentar un partido donde todo el mundo sabe lo que va a pasar o lo que los jugadores van a hacer”, prosiguió.

Finalmente, recalcó que “lo de Paredes sigue siendo admirable, 40 años y te hace el gol, pero no me quedé con buenas sensaciones. La U llegaba con muchas más posibilidades. De Colo Colo, puntos altos voy a seguir con Paredes, algunas cositas de Bolados. Por la U Montillo es el diferente y el ímpetu de Espinoza. Este huevón hace algo diferente, mete, corre, patea. Pero después todo muy fácil de leer”.