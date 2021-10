Colo Colo se pone al día con su calendario en el Campeonato Nacional y este fin de semana no verá acción por tener fecha libre. Los albos lograron mantener su ventaja en el liderato del torneo y ahora esperan por los resultados antes de entrar a la recta final.

Luego de cumplir con su descanso, el Cacique tendrá que dar inicio a una dura tarea, donde tendrá ocho finales por delante. Desde el choque ante Deportes La Serena del próximo miércoles 20 de octubre hasta inicio de diciembre, el equipo de Gustavo Quinteros definirá si se queda o no con el título de esta temporada.

El camino no será fácil, ya que por delante tendrá a tres de los equipos que pelean por no descender a la Primera B, como lo son Santiago Wanderers, Deportes Melipilla y Curicó Unido. Pero eso no es lo único, ya que también enfrentará a rivales directos en la parte alta, como Universidad Católica y Audax Italiano.

Pero una buena noticia que sacan en Colo Colo con esta fecha libre es que les permitirá recuperar a los nombres ausentes ya sea por lesiones o las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022.

El primero de ellos es el de Jeyson Rojas, quien venía siendo titularísimo junto a Quinteros y que ha peleando con los problemas físicos. El defensor ya estaba recuperado, pero las molestias en la previa no le permitieron poder estar al 100 por ciento para los últimos encuentros. Eso sí, tendrá que ganarle la pulseada a Óscar Opazo, quien fue figura en el triunfo a Huachipato.

Otro de los nombres que podrá tener a disposición el técnico de los albos es Matías Zaldivia. El central ha tenido unos últimos años para el olvido, arrastrando lesiones que lo han mantenido más alejado que cerca de las canchas. Aunque todo parece indicar que por fin podría estar de regreso, quedando a evaluación del cuerpo médico. Su presencia, según informó DaleAlbo, no está descartada ante La Serena.

Finalmente está el caso de Gabriel Costa, quien se encuentra disputando las eliminatorias con Perú y que viajó con varias molestias que, para su suerte, no pasaron a mayores. Su estado dependerá de los últimos entrenamientos con el cuadro del Rimac y la forma en que retorne al país.

Caso aparte es el de Daniel Gutiérrez, quien ha quedado relegado al banco de suplentes. El defensor ha sentido molestias en las últimas jornadas y trabaja intensamente para estar otra vez a disposición. Con esto, Quinteros tendría equipo completo para enfrentar la recta final del torneo.

Colo Colo espera por lo que ocurra en esta fecha de descanso para salir a pelear con todo en las ocho finales que tiene por delante. Rivales directos y otros que dejarán la vida asoma en el camino del Cacique, que busca volver al lugar de gloria que su historia le exige.