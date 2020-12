Gustavo Quinteros y un posible descenso de Colo Colo: "Sólo nos enfocamos en lo positivo, pensar en algo malo no nos interesa"

Colo Colo se mantiene último en la tabla de posiciones del Torneo Nacional con 21 puntos, por detrás de Coquimbo Unido (23) y Deportes Iquique (24), equipos que registran por ahora un partido menos que el Cacique. Los albos debían enfrentar precisamente a Los Piratas en esta fecha 24, pero el duelo se reprogramó. El próximo desafío del cuadro dirigido por Gustavo Quinteros es el clásico contra la Católica el sábado.

La reciente victoria de Colo Colo contra Unión Española no le permitió a los albos salir del puesto de descenso directo, pero sin dudas es un bálsamo de ánimo y confianza, con tres puntos valiosos que de seguro serán importantísimos si el Cacique logra mantener la categoría cuando finalice la temporada.

Consultado por la opción del descenso, el DT Gustavo Quinteros aseguró que no gasta tiempo en mirar la tabla. El entrenador prefiere enfocarse de forma positiva en los que se le viene a Colo Colo: “pensar o hablar de algo malo no nos interesa en este momento. Tenemos preocupaciones y tenemos que evitar contagiarnos de comentarios o situaciones negativas como opiniones de periodistas o la gente”, sostuvo en rueda de prensa desde el estadio Monumental.

Agregó que “hace semanas que no escucho nada, no miro, no oigo nada ni cuando ganamos o perdemos y el mensaje es ese para los jugadores, sólo enfocarnos en lo positivo. Lo que pasa es que los pensamientos negativos hay que evitarlos. En el club tratamos todo el tiempo de no hablar de situaciones negativas, estamos tratando de enfocarnos en lo positivo todo el tiempo, durante el partido, después y antes”.

Colo Colo visita a Universidad Católica este sábado desde las 18:00 horas en San Carlos por la fecha 25 del Torneo Nacional. El Cacique no tiene margen de error contra una UC que llega herida por la eliminación en la Copa Sudamericana.