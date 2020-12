Gustavo Quinteros anuncia el debut de Jorge Valdivia por Colo Colo en el clásico ante Universidad Católica

El pasado 1 de diciembre Jorge Valdivia se volvió a poner la camiseta de Colo Colo, presentado como flamante refuerzo en el regreso del Mago al Cacique tras su paso por el Mazatlán de México. Después de dos semanas el mediocampista está listo para su debut.

Y fue el propio director técnico de Colo Colo, Gustavo Quinteros, quien confirmó que, de no ocurrir nada raro, Valdivia jugará el próximo compromiso del Cacique: el Mago puede hacer su estreno este sábado junto a los albos en el clásico contra Universidad Católica en San Carlos, por la fecha 25 del Torneo Nacional.

“Jorge hoy hizo fútbol y es más posible que debute. Hicimos fútbol 35 minutos, lo hizo todo y bien. Yo creo que terminará bien toda la semana de trabajo, ojalá que se sienta bien y que si pueda entrar pueda aportar su calidad al equipo. Con Matías Fernández tenemos dos jugadores de similares características, tenemos que aprovechar las virtudes de cada uno los 90 minutos, sería fantástico”, reveló Quinteros.

Por otro lado, el DT del Cacique se refirió al caso de Juan Manuel Insaurralde, quien tuvo contacto estrecho con una persona contagiada con coronavirus. De hecho, el Chaco estuvo citado para el duelo contra Unión Española, pero finalmente no estuvo en cancha no en el banco.

“Él está aislado, pero siempre me hago una pregunta que no comprendo. Por orden de las autoridades fue contacto estrecho y hay un montón de situaciones de jugadores que no son contacto estrecho cuando comparten vestuario con alguien que fue positivo. Insaurralde no dio positivo, pero no puede entrenar. En cambio, otros estuvieron con contagiados y si pueden entrenar. Ojalá alguien me lo explique mejor”, sostuvo el DT.

Por otro tuvo palabras para Esteban Paredes, quien se infiltrará el pie izquierdo para volver lo antes posible de la fractura en el sesamoideo. Colo Colo pelea por salir del último lugar de la tabla y el descenso.

“Su lesión no es grave como pensamos todos, pero fue para estar más tiempo afuera. Es un jugador histórico muy positivo para el club, me ha sorprendido para bien sus ganas y el sentido de pertenencia que tiene con la gente. Es positivo para el vestuario y los jóvenes. Como jugador también nos puede dar un montón de posibilidades y cuando esté al cien por cien veremos cuantos minutos lo podemos utilizar”, sentenció.