Colo Colo todavía aguarda por el centrodelantero que tiene la misión de hacer olvidar al Gato Lucero. Y ese jugador está en Chile. Es paraguayo, se llama Darío Lezcano, pero un retraso en un documento del club dueño de su pase, Juárez FC de México, ha impedido que el guaraní de 32 años sea presentado y entrene con el plantel adiestrado por Gustavo Quinteros.

Y eso justamente fue tema para el DT colocolino. "Me consta que todo el tiempo se hacen las gestiones para incorporar jugadores. A veces ellos no quieren venir, esperan otras opciones, a veces los clubes no los dejan salir. Las negociaciones se demoran, imagínate que está todo arreglado con Lezcano y se demora por la firma de un papel, trámites y etc. Me consta que el club está haciendo el esfuerzo, Daniel Morón está trabajando mucho para incorporar a los jugadores para reemplazar a los que se fueron. No hemos reforzado el equipo", aseguró el argentino-boliviano.

"Falta Lezcano, el central, quizá buscar la opción de un lateral, si hay para incorporar. Esta temporada me hace acordar la temporada 2021, después de lograr algo muy importante para el club por la permanencia y demás. Empezamos a incorporar jugadores y se nos hizo muy difícil", agregó Quinteros. Por cierto, el ex seleccionador de Ecuador y Bolivia tuvo un recuerdo del primre mercado de pases que pasó en Pedrero.

Quinteros y el inicio de Colo Colo: "En 2021 nos costó, jugamos mal y perdimos, como ahora"

Colo Colo afina detalles para recibir a Ñublense en un encuentro que podría ser suspendido, según la disposición de ambos clubes ante los incendios de la región de Ñuble. "En la fecha 4-5 llegó Emiliano Gil y Martín Rodríguez, en la fecha 9 llegó Emiliano Amor. Ya habíamos jugado Supercopa, empezado el Campeonato y de la misma manera que esta temporada, empatando, ganando y perdiendo. Igual. Después en la fecha 17 terminamos agarrando la punta recién", rememoró el ex entrenador de Emelec y de Xolos de Tijuana.

"Los jugadores que llegaron hasta 2021 pelearon el campeonato hasta el final que fue la campaña esta de los famosos contactos estrechos, los 150 contactos estrechos que nos pusieron y no pudimos ganar ese campeonato, pero el equipo terminó jugando muy bien", apuntó también Gustavo Quinteros.

Eso sí, el entrenador puso un desafío a la plantilla que dirige. "Nos costó mucho al principio: jugamos mal, como ahora, perdimos como ahora, pero en la fecha 17 agarramos un envión futbolístico que fue muy bueno. Aspiramos a algo parecido: rearmar, reemplazar jugadores y ojalá que para esa fecha podamos jugar muy bien y estar en los primeros lugares", cerró.