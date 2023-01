Gustavo Quinteros manifestó que hay cero molestia con Blanco y Negro por la falta de refuerzos pues están buscando cumplir sus expectativas. Eso sí, admite estar inquieto por no tener el plantel cerrado cuando el torneo está cerca de comenzar.

Complicada está la situación de Colo Colo en cuanto a refuerzos. Aún faltan dos jugadores para completar el plantel y la palabra de Alfredo Stöhwing, en la presentación de Carlos Palacios, no se cumplió: esta semana no llegaron los últimos refuerzos como prometió en ese momento.

El delantero para reemplazar a Juan Martín Lucero es lo que más preocupa al entrenador Gustavo Quinteros, quien profundizó en este asunto en la conferencia de prensa realizada en el estadio Monumental.

“Como cuerpo técnico entregué una lista de cinco o seis delanteros, que me consta que hablaron con todos. Están negociando con dos, pero no daré nombres para no generar inconvenientes. Dentro de mi lista están esos dos", admitió el argentino-boliviano respecto a Miguel Merentiel y Darío Lezcano.

Agregó que "había otros (como Javier Correa), pero por temas de contrato no pudieron venir. Seguiremos esperando que estos jugadores puedan decidirse y tener antes de la cuarta fecha las incorporaciones de los jugadores, porque tienen que reemplazar a nombres que anduvieron bien".

Un plazo que es bastante largo, pues habla de tres semanas más. Tiempo en el que el Cacique puede perder terreno en el Campeonato Nacional si la falta de gol se hace importante en los primeros partidos.

“Me preocupa que va a pasar el tiempo, se juega el torneo donde el objetivo es el título y todavía no hemos completado el plantel. Es mucho mejor comenzar con todos los jugadores desde la pretemporada como el año pasado, así pudimos cumplir el objetivo principal y ahora partimos una etapa nueva", enfatizó Quinteros.

"No esperábamos cambiar tantos jugadores, pero se dio así y tenemos que estar tranquilos. Hay que tener paciencia, trabajar mucho, esperar que lleguen los jugadores para dar un funcionamiento parecido al del año anterior y así conseguir los objetivos", agregó Quinteros sobre el futuro del club.